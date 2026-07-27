Насыпьте пол стакана в унитаз перед сном: известковый налет исчезнет гораздо легче

В унитазе довольно часто остается на стенках известковый налет и коричневые отложения, которые трудно убрать обычными моющими средствами. Однако есть одна копеечная вещь, прекрасно выводящая осадок.

Отложения на дне унитаза появляются из-за жесткой воды, пишет Wprost Dom . В такой воде содержатся соединения магния и кальция, образующие слой известкового налета.

Со временем на таких отложениях накапливаются другие загрязнения, из-за которых унитаз сереет, а очистить его становится не так уж легко.

Чем очистить унитаз?

Чистка ершиком не даст никакого результата, если не растворить плотный налет. Лучше всего расщепляет налет карбоната кальция кислотный раствор.

Нужно насыпать 200 г лимонной кислоты в унитаз, но перед этим забрать значительное количество воды щеткой или емкостью. Это делается для того, чтобы кислота начала расщеплять отложения.



Лимонная кислота легко выводит известковый налет.

Чтобы раствор начал действовать, кислоту лучше засыпать с вечера на всю ночь, а утром достаточно потереть все щеткой и промыть унитаз. Если сильные отложения, такую обработку можно повторить.

Окрім лимонної кислоти, для очищення унітазу можуть знадобитися йоржики та освіжувачі. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Большинство людей прибегают к чистке внутренней части унитаза, однако значительное количество бактерий и осадка накапливается под ободком. Именно поэтому раз в неделю следует в эту зону наносить средство для удаления накипи, оставив на несколько минут.

Для лучшей очистки следует этот участок обрабатывать щеткой для труднодоступных мест. Уксус также помогает удалить известковый налет из унитаза, однако при толстом наслоении он не эффективен. Уксус следует использовать только в случае с небольшим количеством осадка.

Какой лайфхак в уходе за туалетом?

Профессиональные уборщицы используют жидкость для мытья посуды в держателе для щетки , чтобы избежать неприятного запаха и облегчить чистку унитаза.

Жидкость для мытья посуды помогает расщеплять отложения кальция и магния, возникающие из-за жесткой воды, и затрудняет прилипание свежей грязи к керамике.