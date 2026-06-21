Поставьте это рядом с муравейником: к утру их уже не будет

Чрезмерное количество муравьев в саду может привести к проблемам, поэтому, если муравейников слишком много, нужно принять меры. Если их немного, то они приносят пользу, но когда колонии разрастаются, они могут повредить растения, газоны и клумбы.

Некоторые садоводы прибегают к агрессивным средствам, однако от них лучше отказаться, пишет Wprost Dom. Определенное количество муравьев всё же необходимо, поскольку они улучшают аэрацию почвы, разлагают органическое вещество и контролируют популяции некоторых вредителей.

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Но если муравейников достаточно много во дворе, на грядках или в саду, то это тревожный знак.

Как избавиться от муравьев на участке?

Большое количество муравьев приводит к образованию разветвленных туннелей под землей. Из-за этого корни растений получают ограниченный доступ к влаге, а структура почвы нарушается.

Признаками этого являются пожелтение газона, ослабление молодых саженцев и значительное количество тли на растениях. Муравьи питаются медвяной росой, которую вырабатывает тля, поэтому защищают её от врагов.



Муравьев легко избавиться с участка / Фото Pexels

Довольно эффективным методом борьбы с муравьями является использование приманки на основе буры. Для приготовления понадобится 1 столовая ложка буры, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка меда и контейнер.

Все ингредиенты нужно перемешать и поставить рядом с муравейником. Некоторые обещают результат уже за ночь, однако все зависит от колонии. Муравьи действительно могут исчезнуть к утру, но иногда приходится подождать несколько дней или недель.

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При приготовлении приманки следует использовать защитные перчатки и избегать попадания буры в глаза. Смесь следует хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

Однако такую приманку нужно использовать разумно и только в тех случаях, если муравейников слишком много. Если же насекомые не мешают, то их не стоит уничтожать, поскольку они не наносят такого вреда, как колорадские жуки или долгоносики.