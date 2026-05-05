5 цветов, которые не нуждаются в уходе: быстро цветут и украшают сад разными цветами

Есть немало цветов, которые можно высадить в саду, чтобы добавить участку яркости и цветов. Поэтому садоводы рассказали о нескольких растениях, которые даже не требуют много времени на выращивание и не нуждаются в постоянном уходе.

Эксперты рассказали о 5 видах быстрорастущих цветов, которые идеально подойдут для посадки в этом году, пишет Real Simple.

Какие цветы просты в уходе?

Космея

Эти цветы обеспечат быстрое цветение в саду, без необходимости в постоянном уходе. Их можно легко вырастить из семян. Сажать в открытый грунт цветы можно сразу после того, как температура достигнет 18 градусов тепла.

Космея хорошо растет на полном солнце, может выдерживать засуху. Зацветает примерно через 90 дней после посадки семян, в зависимости от сорта,

– добавила эксперт Ребекка Маклеод.



Флокс "Конфетное облако"

Для тех, кто хочет добавить к клумбе голубого, розового или лавандового цвета, стоит выбирать флокс с названием "Конфетное облако". Это растение хорошо растет на частично солнечном участке.



Розы

Чайно-гибридные и кустовые розы хорошо подойдут для начинающих садоводов. Нужно лишь обеспечить им полив 2 – 3 раза в неделю. Кусты надо сажать кусты на расстоянии 2 метров друг от друга и поливать рано утром, когда температура еще не слишком высокая.

Дачники советуют подпитывать розы удобрением длительного действия, богатым на калий, азот и фосфор, пишет Interia Kobieta. Это поможет повысить иммунитет и стимулировать рост. Можно использовать даже домашние подкормки на основе дрожжей, которые поддерживают рост и цветение цветов. Их можно применять раз в месяц.



Супертунии

Эти яркие и крупные цветы добавляют особой яркости на клумбе. Растения любят солнце и защищенное место от ветров. Садоводы советуют их высаживать в конце мая.



Бальзаминник

Цветы чаще всего любят расти в тени, хотя и солнечный участок им тоже не повредит. Кроме того, растениям нравится рыхлый, плодородный и хорошо дренированный грунт.



Какие еще есть советы для садоводов?

Чтобы получать свежую зелень шпината, его можно легко вырастить дома. Растение требует умеренной температуры, достаточной влаги и солнечного света. Для выращивания шпината важны правильный выбор почвы, регулярный полив и подкормка удобрениями с высоким содержанием азота.

Апельсиновые кожи являются достаточно полезными в саду. Дачники их используют для:

создания компоста, поскольку в шкурках содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы;

отпугивания муравьев;

создания средства против тли.

Теперь апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.