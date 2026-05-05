5 цветов, которые не нуждаются в уходе: быстро цветут и украшают сад разными цветами
- Эксперты рекомендуют 5 видов цветов, которые быстро цветут и не требуют ухода: космея, флокс "Конфетное облако", розы, супертунии, бальзаминник.
- Эти цветы могут расти в разных условиях, в частности на солнце или в тени, и подходят для начинающих садоводов.
Есть немало цветов, которые можно высадить в саду, чтобы добавить участку яркости и цветов. Поэтому садоводы рассказали о нескольких растениях, которые даже не требуют много времени на выращивание и не нуждаются в постоянном уходе.
Эксперты рассказали о 5 видах быстрорастущих цветов, которые идеально подойдут для посадки в этом году, пишет Real Simple.
Какие цветы просты в уходе?
Космея
Эти цветы обеспечат быстрое цветение в саду, без необходимости в постоянном уходе. Их можно легко вырастить из семян. Сажать в открытый грунт цветы можно сразу после того, как температура достигнет 18 градусов тепла.
Космея хорошо растет на полном солнце, может выдерживать засуху. Зацветает примерно через 90 дней после посадки семян, в зависимости от сорта,
– добавила эксперт Ребекка Маклеод.
Флокс "Конфетное облако"
Для тех, кто хочет добавить к клумбе голубого, розового или лавандового цвета, стоит выбирать флокс с названием "Конфетное облако". Это растение хорошо растет на частично солнечном участке.
Розы
Чайно-гибридные и кустовые розы хорошо подойдут для начинающих садоводов. Нужно лишь обеспечить им полив 2 – 3 раза в неделю. Кусты надо сажать кусты на расстоянии 2 метров друг от друга и поливать рано утром, когда температура еще не слишком высокая.
Дачники советуют подпитывать розы удобрением длительного действия, богатым на калий, азот и фосфор, пишет Interia Kobieta. Это поможет повысить иммунитет и стимулировать рост. Можно использовать даже домашние подкормки на основе дрожжей, которые поддерживают рост и цветение цветов. Их можно применять раз в месяц.
Супертунии
Эти яркие и крупные цветы добавляют особой яркости на клумбе. Растения любят солнце и защищенное место от ветров. Садоводы советуют их высаживать в конце мая.
Бальзаминник
Цветы чаще всего любят расти в тени, хотя и солнечный участок им тоже не повредит. Кроме того, растениям нравится рыхлый, плодородный и хорошо дренированный грунт.
Какие еще есть советы для садоводов?
Чтобы получать свежую зелень шпината, его можно легко вырастить дома. Растение требует умеренной температуры, достаточной влаги и солнечного света. Для выращивания шпината важны правильный выбор почвы, регулярный полив и подкормка удобрениями с высоким содержанием азота.
Апельсиновые кожи являются достаточно полезными в саду. Дачники их используют для:
создания компоста, поскольку в шкурках содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы;
отпугивания муравьев;
создания средства против тли.
Теперь апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.
