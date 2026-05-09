5 растений, которые способны улучшить настроение: их советуют выращивать новичкам

Комнатные растения прекрасно украшают интерьер, но кроме визуальной привлекательности и очищения воздуха в помещении, они еще и способны улучшать настроение. Это может показаться странным, однако эксперты подробнее рассказали, как все работает.

Дело в том, что уход за растениями повышает концентрацию и снижает стресс, пишет Good Housekeeping. Кроме того, некоторые растения по фэн-шуй символизируют успех и процветание.

Новичкам советуют выбирать растения, которые легки в выращивании. Это может быть потос, филодендрон или сансевиерия.

Какие растения улучшают настроение?

Алоэ вера

Это растение станет прекрасным дополнением к любому дому. Листочек алоэ вера можно сорвать и намазать на кожу, если вы ее обожгли во время приготовления пищи. Растение является суккулентом, поэтому держать его нужно в солнечном месте.



Филодендрон

Известен неприхотливостью в уходе, поэтому будет легко процветать в помещении, если поставить его в солнечное место и регулярно поливать.

Видов филодендрона очень много: филодендрон Биркина, филодендроны с сердцелистом, императорские зеленые филодендроны и другие. Каждый из этих вариантов прост в уходе.



Сансевиерия

Тещин язык или сансевиерия известна вертикальными и красивыми листьями. Растение очень простое в уходе – растет при любом освещении и требует полива только тогда, когда сухая почва.

Часто растение держат не только в гостиной или спальне, но и на кухне. Важно только разместить сансевиерию в недоступном месте, поскольку она считается токсичной для кошек и собак.



Суккуленты и кактусы

Эти растения прекрасно подходят для тех, кто забывает полить растения или хочет иметь комнатные вазоны, которые не требуют особого ухода. Кактусы и суккуленты бывают разных форм и размеров.

Они устойчивы к засухе, поэтому могут хорошо храниться в помещении, даже если забыть о поливе. Однако они и не любят много влаги, поэтому прекрасно подойдут для начинающих, которые только учатся ухаживать за растениями.



Лилия мира

Растение простое и неприхотливое в уходе, однако чувствительно к засухе и чрезмерной жаре. Лилии мира или спатифиллумы любят расти в помещении со слабым освещением. Их преимущество в том, что они могут годами непрерывно зацветать белыми цветами.



Как улучшить цветение комнатных растений?

Если у вас растут цветущие растения, то ускорить их цветение можно благодаря комфортной для них среде и соблюдении простых правил, пишет Martha Stewart.

Первым шагом на пути к улучшенному цветения растений является увеличение света – от 8 до 12 часов. Также во время активного роста растения нужно подпитывать небольшим количеством удобрения, которое имеет положительное влияние на цветение.

А еще постоянный полив помогает растению избежать стресса, важно только проверить, высох ли верхний слой почвы.

В какой почве хочет расти "тещин язык"?

Для "тещиного языка" важен легкий, хорошо дренированный грунт, который можно приготовить из универсального грунта, грубого песка и перлита или вермикулита.

Сансевиерия не нуждается в частом пересаживании и подходит для занятых людей, так как выдерживает тень, яркое солнце, сухой воздух и минимальный полив.