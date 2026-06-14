3 сумки, которые никогда не выйдут из моды: их носят все

Наш гардероб меняется в зависимости от сезона, трендов и наших предпочтений. Кое-что со временем теряет свой вид, а кое-что остается актуальным много лет. Таким примером являются сумки, которые способны прослужить длительное время и стать выгодной инвестицией.

Именно поэтому некоторые модницы делают ставку не на мимолетные тренды, а на модели, которые остаются актуальными от года или сезона, пишет Cosmopolitan.

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Эти аксессуары легко сочетаются с различными образами, имеют лаконичный дизайн и не теряют своей привлекательности спустя много лет. Они уже давно стали настоящей классикой, которая имеет уместный и стильный вид.

Какие сумки никогда не выйдут из моды?

Сумка-боулинг

Эта сумка довольно вместительная, хорошо держит форму и имеет удобные ручки. Именно за эти преимущества уже много лет подряд сумку-боулинг выбирают модницы. Аксессуар прекрасно подходит для офисных образов за удобство и универсальность. А вот те, кто всегда все любят носить с собой, выбирают их за практичную форму и лаконичный дизайн.



Популярные модели сумок / Фото Pinterest

Сумка-багет

Девушки обожают эту сумку за легкость в ношении и разнообразные формы. Сумки-багеты могут быть несколько квадратными или удлиненными. Такой аксессуар почти всегда дополнял образы известных звезд из нулевых. В то время был настоящий "бум" на сумку-багет.

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Однако даже сейчас популярность на эти аксессуары не спадает. Стилисты советуют выбирать для себя модель в базовом цвете – черном, шоколадном, молочном или карамельном, чтобы легко их совместить с большинством вещей в гардеробе.



Самые красивые модели сумок / Фото Pinterest

Структурированная хобо

Жаклин Кеннеди очень любила именно эту модель сумок. Такой аксессуар достаточно стильный и удобный. Структурированная хобо уместна к кэжуальным образам или романтическим аутфитам. Чтобы сделать образы немного интереснее можно выбирать яркие модели.



Популярные модели сумок / Фото Pinterest

Модные тенденции меняются из года в год, но некоторые аксессуары остаются актуальными независимо от сезона. Поэтому такие сумки стоит иметь в гардеробе, поскольку они удачно дополнят различные образы и не потеряют своей привлекательности через много лет.