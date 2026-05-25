Кротов и клещей на участке больше не будет: нужно посадить одно растение

Чтобы уменьшить количество клещей и отбить у кротов желание раскапывать газон, стоит высадить на участке одно растение. Его интенсивный аромат очень раздражает их обоняние.

Речь идет об обычном хрене, который мы используем на Пасху, пишет Interia Zielona.

В чем польза хрена?

Хрен развивает длинные, крепкие корни и большие зеленые листья. Хорошо растет в умеренном климате и все чаще начинает использоваться для естественной защиты от клещей, кротов и других грызунов.

Это растение очень хорошо может прорастать в саду без усилий. И хотя хрен может расти в бедном грунте, и лучше всего его сажать в плодородном и немного влажном.

Кроты и клещи очень не любят хрен из-за природных химических веществ, выделяемых корнем и листьями. Это тиоцианаты и горчичные масла, которые имеют интенсивный и раздражающий аромат.

Кроты полагаются на свое обоняние, поэтому избегают мест с сильными запахами. Клещи реагируют подобным образом, поскольку им очень не нравится резкий запах растения.



Запах хрена отпугивает клещей и кротов / Фото Pexels

Дачники советуют сажать хрен у забора, патио или газона, чтобы уменьшить количество надоедливых кротов и опасных клещей. Также хрен можно посадить между клумбами и фруктовыми деревьями. При посадке расстояние между растениями следует оставлять примерно 30 сантиметров.

Чтобы еще больше усилить эффект, можно приготовить натуральный спрей из листьев и корня хрена. Нужно лишь измельчить свежие листья, залить водой и оставить на несколько часов.

Отвар можно распылять вокруг внутренних двориков, садовых дорожек и мест, подверженных клещам.

Однако есть еще более популярный метод. Он заключается в поливе кротових нор и курганов крепким настоем хрена. Также можно вставлять кусочки корня сразу в норы. Сильный запах мгновенно отпугнет животных и прогонит с участка.