Чем очистить душевую воронку от накипи: вода начнет течь ровной струей

Слабая струя воды в душевой воронке является признаком забитых отверстий известковым налетом. Поэтому заметно падает давление, а вода разбрызгивается ненадлежащим образом. Но вместо того, чтобы покупать новую воронку, достаточно очистить ее довольно простым способом.

Известковый налет появляется на душевой воронке из-за накопления минералов из жесткой воды, пишет Deccoria . Эти отложения и укупоривают отверстия и ограничивают поток воды.

Из-за засорения форсунок отверстия перестают работать и давление падает. Известковый налет не только ослабляет поток воды, но и повреждает душевую воронку. С проблемой следует сразу бороться, потому что чем дольше налет будет оставаться в отверстиях, тем хуже будет подвергаться удалению.

Чем удалить накипь из душевой воронки?

Перед чисткой душевую воронку следует открутить от шланга. Благодаря этому у вас будет лучший доступ ко всем щелям и уплотнителям.

Уксус

Раствор уксуса с водой в одинаковом соотношении – это одно из самых эффективных средств для удаления накипи. Нужно только погрузить в него душевую воронку в час.

Если трубку сложно открутить, раствор нужно перелить в полиэтиленовый пакет и плотно закрыть. Таким образом, жидкость попадет повсюду и очистит воронку от накипи.

После указанного времени все остатки нужно очистить старой зубной щеткой и зубочисткой, затем промыть теплой водой, чтобы удалить все остатки накипи и уксуса.



Уксус очищает воронку от накипи / Фото Pexels

Лимонная кислота

В стакане теплой воды нужно растворить 1 – 2 ложки лимонной кислоты и замочить в растворе воронку примерно на 30 минут. После этого поверхность следует тщательно очистить мягкой щеткой и промыть проточной водой.

Лимонная кислота также эффективно растворяет известковый налет и не оставляет резкого запаха, поэтому ее можно использовать в качестве альтернативы.

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Пищевая сода

Соду следует использовать для очищения пятен или плесени. Нужно сделать только пасту из соды и воды, нанести на поверхность, а затем смыть водой.

Чтобы предотвратить накопление налета, нужно после каждого приема душа вытирать воронку досуха и протирать мягкой тряпкой. Такое действие займет минимум времени, но продлит срок службы воронки.