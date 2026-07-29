Вапняний наліт з’являється на душовій лійці через накопичення мінералів з жорсткої води, пише Deccoria. Ці відкладення й закупорюють отвори й обмежують потік води.

Через засмічення форсунок отвори перестають працювати й тиск падає. Вапняний наліт не лише послаблює потік води, але й пошкоджує душову лійку. З проблемою варто одразу боротися, бо чим довше наліт залишатиметься в отворах, тим гірше піддаватиметься видаленню.

Чим видалити накип з душової лійки?

Перед чищенням душову лійку варто відкрутити від шланга. Завдяки цьому у вас буде кращий доступ до всіх щілинок та ущільнювачів.

Оцет

Розчин оцту з водою в однаковому співвідношенні – це один з найефективніших засобів для видалення накипу. Потрібно лише занурити в нього душову лійку на годину.

Якщо ж трубку складно відкрутити, розчин потрібно перелити у поліетиленовий пакет й щільно закрити. Таким чином рідина потрапить всюди й очистить лійку від накипу.

Після зазначеного часу усі залишки потрібно очистити старою зубною щіткою та зубочисткою, а тоді промити теплою водою, щоб видалити усі залишки накипу й оцту.



Оцет очищує лійку від накипу / Фото Pexels

Лимонна кислота

У склянці теплої води потрібно розчинити 1 – 2 ложки лимонної кислоти й замочити в розчині лійку приблизно на 30 хвилин. Після цього поверхню потрібно ретельно очистити м’якою щіткою й промити проточною водою.

Лимонна кислота також ефективно розчиняє вапняний наліт й не залишає різкого запаху, тому її можна використовувати як альтернативу.

Окрім засобів для чищення ванної кімнати, можуть знадобитися освіжувачі та різні засоби для миття скла чи плитки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Харчова сода

Соду варто використовувати для очищення плям чи цвілі. Потрібно лише зробити пасту з соди та води, нанести на поверхню, а потім змити водою.

Щоб запобігти накопиченню нальоту потрібно після кожного прийому душу витирати лійку насухо й протирати м’якою ганчіркою. Така дія займе мінімум часу, але подовжить термін служби лійки.