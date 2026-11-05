Не выбрасывайте золу из печи: простой трюк позволит сохранить ценное удобрение до весны

В отопительный сезон после каждой растопки печи или камина остается много отходов, которые обычно просто выбрасывают на свалку. Простой способ сбора поможет сохранить это ценное сырье в целости и сохранности до начала садовых работ.

Древесина, которой мы отапливаем дом в холодное время года, может стать источником не только уюта, но и отличного удобрения для участка. После сжигания чистых дров остается серая масса, богатая калием, кальцием, фосфором и магнием, пишет RHS.

Такое удобрение улучшает структуру почвы и питает садовые культуры. Однако стоит помнить, что в нем совсем нет азота, поэтому полностью заменить комплексное питание оно не сможет.

Какая зола категорически не подходит для огорода?

Для грядок можно использовать только остатки чистой и необработанной древесины. Обычные сухие дрова без краски или лака подходят идеально.

Никогда не собирайте для огорода остатки после сжигания:

каменного угля;

окрашенных или лакированных досок;

древесностружечных плит (ДСП);

бытового мусора и пластика;

брикетов для гриля.

Все эти материалы содержат опасные токсичные примеси, которые при внесении в почву быстро попадут в будущий урожай.



Нужно хранить только правильную золу / Фото Pexels

Как правильно собирать золу зимой?

Очищая печь или камин, обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности:

Дождитесь, пока остатки в топке полностью остынут, ведь даже незаметные мелкие угольки долго сохраняют жар. Пересыпьте золу в металлическое ведро с крышкой. Поставьте емкость на улице на кирпичное или бетонное основание, подальше от сухой листвы, дров и других горючих предметов. Когда пепел окончательно остынет, просейте его через сито, чтобы удалить большие куски угля и посторонние остатки.

Как сохранить удобрение до весны?

Главный враг собранной золы – влага. Дождь и талый снег быстро вымывают из нее ценные растворимые соединения калия, сводя пользу на нет.

Для надежного хранения пересыпьте просеянную сухую массу в пластиковые контейнеры или ведра с плотными крышками либо в прочные мешки. Поставьте их в сухое хозяйственное помещение, сарай или гараж, куда не попадают осадки. Храните удобрение отдельно от других подкормок и смешивайте их только перед внесением в почву.