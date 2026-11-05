Не выбрасывайте золу из печи: простой трюк позволит сохранить ценное удобрение до весны
В отопительный сезон после каждой растопки печи или камина остается много отходов, которые обычно просто выбрасывают на свалку. Простой способ сбора поможет сохранить это ценное сырье в целости и сохранности до начала садовых работ.
Древесина, которой мы отапливаем дом в холодное время года, может стать источником не только уюта, но и отличного удобрения для участка. После сжигания чистых дров остается серая масса, богатая калием, кальцием, фосфором и магнием, пишет RHS.
Такое удобрение улучшает структуру почвы и питает садовые культуры. Однако стоит помнить, что в нем совсем нет азота, поэтому полностью заменить комплексное питание оно не сможет.
Какая зола категорически не подходит для огорода?
Для грядок можно использовать только остатки чистой и необработанной древесины. Обычные сухие дрова без краски или лака подходят идеально.
Никогда не собирайте для огорода остатки после сжигания:
- каменного угля;
- окрашенных или лакированных досок;
- древесностружечных плит (ДСП);
- бытового мусора и пластика;
- брикетов для гриля.
Все эти материалы содержат опасные токсичные примеси, которые при внесении в почву быстро попадут в будущий урожай.
Нужно хранить только правильную золу / Фото Pexels
Как правильно собирать золу зимой?
Очищая печь или камин, обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности:
- Дождитесь, пока остатки в топке полностью остынут, ведь даже незаметные мелкие угольки долго сохраняют жар.
- Пересыпьте золу в металлическое ведро с крышкой.
- Поставьте емкость на улице на кирпичное или бетонное основание, подальше от сухой листвы, дров и других горючих предметов.
- Когда пепел окончательно остынет, просейте его через сито, чтобы удалить большие куски угля и посторонние остатки.
Как сохранить удобрение до весны?
Главный враг собранной золы – влага. Дождь и талый снег быстро вымывают из нее ценные растворимые соединения калия, сводя пользу на нет.
Для надежного хранения пересыпьте просеянную сухую массу в пластиковые контейнеры или ведра с плотными крышками либо в прочные мешки. Поставьте их в сухое хозяйственное помещение, сарай или гараж, куда не попадают осадки. Храните удобрение отдельно от других подкормок и смешивайте их только перед внесением в почву.