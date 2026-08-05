Не выбрасывайте картонные коробки: опытные дачники укладывают их в междурядья огорода

Самая неприятная задача в летнюю жару – это выходить на огород и прополать сорняки, что, как и остальные овощи, сейчас растут особенно активно. К счастью, от этой обязанности можно полностью отказаться – и в этом вам помогут картонные коробки.

В последнее время все больше дачников не выбрасывают картонные коробки после использования, а накапливают их в течение всего года, чтобы потом использовать на огороде, пишет GrowVeg.

Зачем выносить картонные коробки на огород?

Картон на огороде имеет немало применений – от защиты от вредителей до подавления сорняков. Далее рассказываем, как он может оказаться полезным в садоводстве.

Подкормка

Картон состоит из целлюлозы, а это значит, что он не просто разлагается в компостной яме, но и может сделать почву плодородной и рыхлой. Также подсыпание картона может увеличить количество полезных дождевых червей.

Для этого картон достаточно просто порезать на мелкие кусочки, а затем перекопать с ним землю на глубину 20 сантиметров.

Окрім картонних коробок, для догляду за городом можуть знадобитися інструменти, добрива та саджанці. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Борьба с сорняками

Разрежьте картонные коробки на полоски, толщина которых соответствует ширине ваших междурядий, а затем выложите их, как своего рода коврик. Картонные листы будут служить надежным барьером от всех сорняков, ведь без солнечного света эти нежелательные растения не смогут прорасти.

Лучше всего использовать картон между высокими грядками – это максимально упрощает уход за участком.

Мульчирование

Картон может стать неожиданно полезной мульчей для садовых и огородных растений. Чтобы замульчировать им деревья и кусты, нужно измельчить картон в мелкую стружку и насыпать из нее холмик вокруг растения.

Это не только защитит растение от зимних заморозков, но и поможет сохранять влагу в летнюю жару.

Защита от вредителей

Для этого в коробке нужно лишь вырезать дно. Если у вас на огороде растут растения, которые постоянно привлекают вредителей, вокруг них можно выставить своего рода "барьер" из картонной коробки. Для этого сначала выкопайте небольшую траншею и вставьте в нее коробку, а затем прикопайте по бокам.