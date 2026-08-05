Все більше дачників останнім часом не викидають картонні коробки після використання, а накопичують їх протягом усього року, аби потім використати на городі, пише GrowVeg.

Навіщо виносити картонні коробки на город?

Картон на городі має чимало використань – від захисту від шкідників до придушення бур'янів. Далі розповідаємо, як він може виявитися корисним у садівництві.

Підживлення

Картон складається з целюлози, а це значить, що він не просто розкладається в компостній ямі, але й може зробити землю родючою та легкою. Також підкладання картону може збільшити кількість край корисних дощових черв'яків.

Для цього картон досить просто порізати на дрібні шматки, і тоді перекопати з ним землю на 20 сантиметрів у глибину.

Окрім картонних коробок, для догляду за городом можуть знадобитися інструменти, добрива та саджанці. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Придушення бур'янів

Розріжте картонні коробки на смужки, що товщиною відповідають ширині ваших міжрядь, і тоді викладіть їх, як такий собі килимок. Картонні листи працюватимуть як надійний бар'єр від усіх бур'янів, адже без сонячного світла прорости ці небажані рослини не зможуть.

Найкраще використовувати картон між високими грядками – це максимально спрощує догляд за ділянкою.

Мульчування

Картон може стати несподівано корисною мульчею для садових і городніх рослин. Для того, аби замульчувати ним дерева та кущі, потрібно перетерти картон на дрібну стружку та насипати з неї пагорб навколо рослини.

Це не тільки захистить її від зимових заморозків, але й допоможе зберігати вологу у літню спеку.

Захист від шкідників

Для цього в коробки потрібно лише вирізати дно. Якщо у вас на городі ростуть деякі рослини, що постійно приваблюють шкідників, навколо них можна виставити такий собі "бар'єр" з картонної коробки. Для цього спершу викопайте невелику траншею та вставте у неї коробку, а тоді прикопайте з боків.