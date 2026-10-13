Не выбрасывайте крышки от влажных салфеток: с ними порядок в сумке обеспечен

Со временем в сумке может накопиться много разных мелочей – и достать какую-то из них в нужный момент может оказаться непросто. Для этого приходится перебирать содержимое карманов и вынимать все наружу.

К счастью, собрать все мелкие вещи в одном месте вполне возможно, и для этого даже не нужно ничего покупать – достаточно просто не выбрасывать крышки от упаковок с влажными салфетками, рассказывает Anna Home.

Как сделать органайзер из крышек от салфеток?

Чтобы сделать стильный и удобный органайзер практически из ненужных вещей, покупать практически ничего не придется. Понадобятся только:

три пластиковые крышки от упаковок влажных салфеток;

клеевой пистолет;

ножницы;

бисер, тонкое ожерелье или стразы;

кусочек картона.

Перед работой крышки нужно тщательно очистить от остатков клея и упаковки, а затем высушить. Проверьте, свободно ли каждая из них открывается и закрывается.

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Из крышек от салфеток можно сделать органайзер: смотрите видео

Три крышки нужно расположить в одном направлении и соединить клеем. Наносить его следует осторожно, чтобы он не попал на защелки и петли. После сборки все отделения должны свободно открываться.

Снизу нужно приклеить картон, а затем аккуратно обрезать выступающие края по форме крышек. Картон можно обшить слоем ткани для более эстетичного вида. Внешнюю сторону органайзера можно обклеить бисером, стразами или другими украшениями.

А вот внутрь уже готового органайзера можно складывать именно те вещи, которые обычно теряются на дне сумки: заколки, резинки, зубочистки, салфетки и т. п.