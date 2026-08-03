Через 24 часа на участке не останется кротов: недорогой способ их прогнать

Кроты представляют собой довольно серьезную угрозу, ведь всего несколько особей способны испортить вид газона, клумбы или грядки. Когда они роют подземные туннели, они повреждают корневые системы растений, поэтому, помимо порчи газона, вызывают еще и увядание растений.

Кроты используют пространственное обоняние для поиска пищи, обладают очень чутким слухом и плохим зрением, пишет Deccoria.

Рацион кротов состоит из личинок, дождевых червей, улиток и земноводных. Именно поэтому они так сильно роют участок в поисках пищи.

Как избавиться от кротов на участке?

Дачники советуют избавляться от кротов с участка при первых же признаках их появления, поскольку они за короткое время могут уничтожить весь газон. Кротовые ходы значительно снижают его эстетическую ценность.

Лучше всего использовать доступные методы, благодаря которым животное не погибнет, а самостоятельно покинет территорию. Все кроты обладают очень острым обонянием, поэтому стоит воспользоваться этим, чтобы отпугнуть вредителей.

Оказывается, в каждую нору крота можно налить кислое молоко, которое имеет резкий запах и может побудить их покинуть двор или сад.



Кроты не любят резких запахов / Фото Pexels

Что еще более эффективно действует касторовое масло. Оно дешевое и часто используется в уходе за кожей и волосами. Нужно всего лишь добавить в 10 литров теплой воды 3 столовые ложки масла и каплю средства для мытья посуды. Полученной смесью нужно полить кротовые норы в саду.

Чтобы защитить сад и газон от повторных визитов кротов, специалисты советуют использовать специальные физические барьеры в виде сетки. В таком случае удастся избежать характерных кротовых ходов.

Кроме того, можно прямо у забора закопать прочную сетку на глубину 60 сантиметров. Благодаря этому удастся предотвратить проникновение кротов на участок с соседних участков.

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Минимизировать риск появления кротов во дворе поможет уничтожение вредителей – личинок в земле, которыми они питаются. Нужно лишь приобрести препараты от нематод или приготовить спрей на основе пижмы, которая уничтожает личинок.

Отпугивающий эффект на кротов также оказывают специальные звуковые излучатели, которые воздействуют на их слух и заставляют убегать с места пребывания.