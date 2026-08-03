Кроти використовують просторовий нюх для пошуку їжі, мають дуже чутливий слух та поганий зір, пише Deccoria.

Раціон кротів складається з личинок, дощових черв’яків, равликів та земноводних. Саме тому вони так сильно риють ділянку в пошуках харчів.

Як позбутися кротів на ділянці?

Дачники радять виводити кротів з ділянки при найменшій появі, оскільки вони за короткий час можуть знищити увесь газон. Купини кротів значно знижують його естетичну цінність.

Найкраще використовувати доступні методи, завдяки яким тварина не загине, а самостійно покине територію. Усі кроти мають дуже гострий нюх, тому варто скористатися цим, щоб відлякати шкідників.

Виявляється, можна в кожну нору крота налити кисле молоко, яке має різкий запах і може спонукати їх залишити подвір’я чи сад.



Кроти не люблять різких запахів / Фото Pexels

Та ще ефективнішою є рицинова олія. Вона дешева й часто використовується в догляді за шкірою та волоссям. Потрібно лише до 10 літрів теплої води додати 3 столові ложки олії й краплю засобу для миття посуду. Отриманою сумішшю потрібно полити кротовини у саду.

Щоб захистити сад та газон від повторних візитів кротів, фахівці радять скористатися спеціальними фізичними бар’єрами у вигляді сітки. У такому випадку вдасться уникнути характерного кротовиння.

Крім того, можна прямо біля паркану закопати міцну сітку на глибину 60 сантиметрів. Завдяки цьому вдасться запобігти проникненню кротів на ділянку з сусідніх локацій.

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Мінімізувати ризик появи кротів на подвір’ї допоможе виведення шкідників – личинок із землі, якими вони харчуються. Потрібно лише придбати препарати від нематод чи зробити спрей на основі пижма, яке знищує личинок.

Відлякувальний ефект на кротів також мають спеціальні звукові випромінювачі, які впливають на їхній слух й змушують тікати з місця перебування.