Мыши безумно боятся этого запаха: насыпьте немного в носок, чтобы прогнать грызунов

Грызуны часто проникают в дома в поисках пищи, воды и укрытия. Особенно часто они пытаются проникнуть в жилище, когда на улице становится прохладнее, однако могут поселиться и в теплое время года, когда им легко достать еду.

Щели возле дверей, окон, труб и другие небольшие отверстия становятся для мышей удобным способом проникнуть внутрь. Впрочем, в доме есть что-то, чего мыши очень боятся, и это не люди, пишет Blikk.

Почему грызуны боятся?

Мыши очень четко распознают запах кошки в доме и стараются обходить те места, где чувствуют ее присутствие. Именно поэтому простым и действенным способом отпугнуть грызунов может стать обычный кошачий наполнитель.

Он может заменить специальные ловушки или химические средства, убивающие грызунов, поэтому наполнитель является гуманным способом избавиться от мышей или крыс в доме. У них очень острое обоняние, поэтому даже малейший запах сразу отбивает у них желание искать пищу и укрытие в вашем доме.

Обнаружив кошачью метку, мыши и крысы воспринимают территорию как опасную, поэтому покидают ее и стараются обходить стороной. Для отпугивания нужно всего лишь взять старый носок или льняной мешочек, насыпать внутрь использованный кошачий наполнитель и разместить в соответствующих местах.



Грызуны не любят запах кошек / Фото Unspash

Мешочки или носки нужно разложить там, где теоретически могут находиться вредители: на чердаке, в подвале, гараже, рядом с мусорным баком или в углах кухни.

Этот метод эффективен, но кратковременен, поэтому через 1–2 дня содержимое нужно заменить на свежий использованный наполнитель.

Окрім лотка та наповнювача, для догляду за котом можуть знадобитися совок для прибирання та килимок під лоток. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Но для лучшего эффекта нужно проверить дом и герметично закрыть все щели, спрятать продукты и тщательно все убрать, чтобы полностью ограничить доступ к еде.