Щілини біля дверей, вікон, труб та інші невеликі отвори стають для мишей зручним шляхом для потрапляння всередину. Втім, є дещо в оселі, чого дуже бояються миші, і це не люди, пише Blikk.

Чого бояться гризуни?

Миші дуже чітко розпізнають запах кота в домі й намагаються обійти ті місця, де відчувають його присутність. Саме тому простим та дієвим способом відлякати гризунів може стати звичайний котячий наповнювач.

Він може замінити спеціальні пастки чи хімічні засоби, які вбивають гризунів, тому наповнювач є гуманним способом позбутися мишей чи щурів в оселі. Вони мають дуже гострий нюх, тому лише найменший запах одразу відіб’є у них бажання шукати їжу та укриття у вашому будинку.

Виявивши мітку котів, миші та щурі сприймають територію як небезпечну, тому покидають й намагаються оминати. Для відлякування потрібно лише взяти стару шкарпетку чи лляний мішечок, насипати всередину використаний котячий наповнювач й розмістити у відповідних місцях.



Гризуни не люблять запаху котів / Фото Unspash

Мішечки чи шкарпетки потрібно розкласти там, де теоретично можуть бути шкідники: на горищі, у підвалі, гаражі, поруч зі смітником чи в кутках кухні.

Цей метод ефективний, але короткотривалий, тому за 1 – 2 дні вміст потрібно замінити на свіжий використаний наповнювач.

Окрім лотка та наповнювача, для догляду за котом можуть знадобитися совок для прибирання та килимок під лоток. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Та для кращого ефекту потрібно перевірити дім й герметично закрити всі щілини, заховати продукти й ретельно все прибрати, щоб повністю обмежити доступ до їжі.