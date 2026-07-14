Запах из стиральной машины исчезнет сразу: понадобится всего лишь стакан недорогого средства

Время от времени из стиральной машины может доноситься неприятный запах, особенно летом. В большинстве случаев причиной являются бактерии и грибки, поселившиеся во влажных и теплых уголках техники.

Лучший способ избавиться от запаха – запустить стирку без белья с одним копеечным средством, которое найдется на каждой кухне, пишет Deccoria. После этого нужно соблюдать простое правило и проветривать стиральную машину после каждой стирки.

Почему стиральная машина больше всего пахнет летом?

Бактерии и грибки наиболее активно размножаются именно в жаркие дни. А если к тому же внутренняя часть стиральной машины плохо проветрилась, у микробов появляется идеальная среда для размножения.

Загружать вещи в барабан стоит уже перед самой стиркой, ведь если накапливать в нем понемногу вещи, особенно купальник, пляжные полотенца или потную одежду, то микроорганизмы начнут размножаться очень быстро и проникнут еще глубже в стиральную машину.



Стиральную машину можно легко очистить / Фото Pexels

Если всегда стирать одежду при низких температурах (30–40 °C), избавиться от бактерий будет довольно сложно. Кроме того, если часто использовать большое количество моющего средства и кондиционера для белья, в барабане, сливных шлангах или фильтре может образоваться осадок.

Он приводит к гниению накопившихся остатков, поэтому неприятный запах в теплое время года ощущается гораздо сильнее.

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Как устранить неприятный запах из стиральной машины?

Устранить неприятный запах можно с помощью пустой стирки при высокой температуре с добавлением стакана пищевой соды, которая растворит все отложения и продезинфицирует внутреннюю часть.

Далее нужно запустить самую длительную программу при температуре 60–90 °C. Пищевая сода не только нейтрализует все эти соединения, но и препятствует дальнейшему росту бактерий.

После такой стирки следует дополнительно очистить ячейки для моющих средств, резиновый уплотнитель на дверце и фильтр.

Чтобы стиральная машина не продолжала через некоторое время снова накапливать бактерии, нужно после каждого использования открывать дверцу барабана.