Найкращий спосіб позбутися запаху – це запустити прання без одягу з одним копійчаним засобом, який знайдеться на кожній кухні, пише Deccoria. Після цього потрібно дотримуватися простого правила й провітрювати пральну машину після кожного прання.

Чому пральна машина найбільше смердить влітку?

Бактерії та грибки найефективніше розвиваються саме в спекотні дні. А якщо ще внутрішня частина пральної машини погано провітрилася, мікроби мають ідеальне середовище для розмноження.

Кидати речі в барабан варто вже перед самим пранням, бо якщо накопичувати в ньому по-трохи речі, особливо купальник, пляжні рушники чи спітнілий одяг, то мікроорганізми почнуть розмножуватися дуже швидко й проникнуть навіть глибше в пральну машину.



Пральну машину можна легко очистити / Фото Pexels

Якщо завжди прати одяг за низьких температур (30 – 40°C), вивести бактерії буде досить складно. Крім того, якщо часто використовувати велику кількість миючого засобу й пом’якшувача для тканини, у барабані, зливних шлангах чи фільтрі, може утворитися осад.

Він призводить до гниття накопичених залишків, тому неприємний запах в теплу пору відчувається набагато інтенсивніше.

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Як вивести сморід з пральної машини?

Вивести неприємний запах можна завдяки порожньому пранню за високої температури з додаванням склянки харчової соди, яка зможе розчинити усі відкладення й продезінфікувати внутрішню частину.

Далі потрібно запустити найдовшу програму за температури 60 – 90°C. Харчова сода не лише нейтралізує усі ці сполуки, але й перешкоджає подальшому росту бактерій.

Після такого прання варто додатково очистити шухляди для мийних засобів, гумовий ущільнювач на дверях та фільтр.

Щоб пральна машина не продовжувала через деякий час знову накопичувати бактерії, потрібно після кожного використання відчиняти дверцята барабану.