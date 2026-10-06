Положите это в шкаф с крупами прямо сейчас: пищевая моль исчезнет навсегда

Хотя бы раз в жизни практически каждому приходилось сталкиваться с коричнево-серыми бабочками на кухне. Они, к сожалению, являются опасными вредителями, откладывающими личинки и яйца в крупы, а избавиться от них совсем не просто.

Пищевая моль может доставить немало хлопот – но, как оказывается, простые домашние лайфхаки помогут избавиться от нее в квартире за считанные дни. Для этого нужно, в частности, поместить мешочек с несколькими ингредиентами в шкафчик с крупами, где пищевая моль встречается особенно часто, пишет Story.pl.

Как избавиться от пищевой моли на кухне?

Проблема, хорошо знакомая владельцам квартир, развивается по довольно характерному сценарию: всего одна зараженная упаковка крупы из магазина за несколько недель превращается в десятки бабочек, захватывающих продукты в шкафах. Проблема заключается в том, что моль довольно быстро перемещается между упаковками и прячется в очень мелких щелях – и локальная обработка всего одной полки просто не дает результата.

Но, к счастью, моль можно отпугнуть – нужно лишь знать правильные средства. Одним из них на кухне является самодельное апельсиновое саше из кожуры. Этот метод дешев и основан на стойком цитрусовом запахе, который не нравится насекомым.



От пищевой моли можно избавиться с помощью цедры / Фото Pexels

Для этого достаточно просто натереть кожуру на терке, а затем положить ее в небольшой мешочек, который потом помещается в шкаф, где хранятся крупы, мука, макароны и т. д. Но действие цедры можно даже усилить: добавьте в мешочек несколько бутонов гвоздики. В закрытом шкафу это создаст насыщенный аромат, который будет держаться значительно дольше, чем просто цитрусовая основа.

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Учтите, что материал мешочка также важен: нельзя просто положить цедру и гвоздику в полиэтиленовый пакет, ведь он не пропускает запахов. Оптимальным вариантом будет небольшой мешочек из хлопка или льна. Если такого нет, можно завернуть ингредиенты в чистую марлю и завязать ее тонкой веревкой или резинкой.

Но оставлять саше в шкафу без проверки на недели не стоит: в свежей цедре содержится влага, которая может привести к появлению плесени, если ее не заменять регулярно. Лучшим вариантом будет вообще предварительно высушить цедру, а уже после этого измельчать ее или натирать.