Не прячьте каменную соль в кухонном шкафу: она очень пригодится в спальне
Летом в шкафах часто скапливается влага, потому что появляется неприятный запах, а одежда может потерять свежесть. Мало кто знает, что раньше с этой проблемой справлялись без дорогих поглотителей влаги и специальных средств.
Один из простых домашних способов вновь набирает популярность, и он по-прежнему может быть эффективным, пишет Gazeta.pl.
Как каменная соль помогает снизить влажность?
Обычная каменная соль способна частично поглощать влагу из воздуха. Именно поэтому ее уже много лет используют в качестве домашнего средства для борьбы с повышенной влажностью в небольших закрытых помещениях.
Такой способ может улучшить условия хранения одежды, особенно если проблема незначительна. Он поможет дольше сохранять одежду сухой и свежей, особенно в летние месяцы.
Как избавиться от затхлого запаха в шкафу?
Даже если на одежде нет плесени, в плохо проветриваемом шкафу ткани могут приобрести неприятный затхлый запах.
Снижение влажности помогает уменьшить риск его появления. Многие добавляют в мисочку с солью несколько капель любимого эфирного масла. При открытии шкафа ощущается легкий приятный аромат.
В то же время эфирное масло выполняет лишь ароматическую функцию и не влияет на способность соли поглощать влагу.
Каменная соль способна впитывать влагу из воздуха / Фото Pinterest
Как понять, что соль пора заменить?
Этот способ не требует особых усилий, однако время от времени стоит проверять состояние соли.
Ее следует заменить на свежую, если она:
- сбилась в твердые комки;
- стала заметно влажной;
Мисочка с большой солью – простой и недорогой способ помочь снизить влажность в шкафу. Однако она не заменит регулярного проветривания комнаты и устранения причин избыточной влажности.