Не прячьте каменную соль в кухонном шкафу: она очень пригодится в спальне

Летом в шкафах часто скапливается влага, потому что появляется неприятный запах, а одежда может потерять свежесть. Мало кто знает, что раньше с этой проблемой справлялись без дорогих поглотителей влаги и специальных средств.

Один из простых домашних способов вновь набирает популярность, и он по-прежнему может быть эффективным, пишет Gazeta.pl.

Как каменная соль помогает снизить влажность?

Обычная каменная соль способна частично поглощать влагу из воздуха. Именно поэтому ее уже много лет используют в качестве домашнего средства для борьбы с повышенной влажностью в небольших закрытых помещениях.

Такой способ может улучшить условия хранения одежды, особенно если проблема незначительна. Он поможет дольше сохранять одежду сухой и свежей, особенно в летние месяцы.

Как избавиться от затхлого запаха в шкафу?

Даже если на одежде нет плесени, в плохо проветриваемом шкафу ткани могут приобрести неприятный затхлый запах.

Снижение влажности помогает уменьшить риск его появления. Многие добавляют в мисочку с солью несколько капель любимого эфирного масла. При открытии шкафа ощущается легкий приятный аромат.

В то же время эфирное масло выполняет лишь ароматическую функцию и не влияет на способность соли поглощать влагу.

Каменная соль способна впитывать влагу из воздуха / Фото Pinterest

Как понять, что соль пора заменить?

Этот способ не требует особых усилий, однако время от времени стоит проверять состояние соли.

Ее следует заменить на свежую, если она:

сбилась в твердые комки;

стала заметно влажной;

Мисочка с большой солью – простой и недорогой способ помочь снизить влажность в шкафу. Однако она не заменит регулярного проветривания комнаты и устранения причин избыточной влажности.