Один із простих домашніх способів знову набирає популярності, і він досі може бути ефективним, пише Gazeta.pl.

Як кам'яна сіль допомагає зменшити вологість?

Звичайна кам'яна сіль здатна частково поглинати вологу з повітря. Саме тому її вже багато років використовують як домашній засіб для боротьби з підвищеною вологістю в невеликих закритих просторах.

Такий спосіб може покращити умови зберігання одягу, особливо якщо проблема незначна. Він допоможе довше зберігати одяг сухим і свіжим, особливо в літні місяці.

Як позбутися затхлого запаху в шафі?

Навіть якщо на одязі немає плісняви, у погано провітрюваній шафі тканини можуть набути неприємного затхлого запаху.

Зменшення вологості допомагає знизити ризик його появи. Багато хто додає до мисочки із сіллю кілька крапель улюбленої ефірної олії. Після відкриття шафи відчувається легкий приємний аромат.

Водночас ефірна олія виконує лише ароматичну функцію і не впливає на здатність солі поглинати вологу.

Кам'яна сіль здатна вбирати вологу з повітря / Фото Pinterest

Як зрозуміти, що сіль пора замінити?

Цей спосіб не потребує особливих зусиль, однак час від часу варто перевіряти стан солі.

Її варто замінити на свіжу, якщо вона:

збилася у тверді грудки;

стала помітно вологою;

Мисочка з великою сіллю – простий і недорогий спосіб допомогти зменшити вологість у шафі. Проте вона не замінить регулярного провітрювання кімнати та усунення причин надмірної вологи.