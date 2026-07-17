Японские способы охлаждения в жару: можно обойтись без кондиционера

В летнюю жару каждый из нас ищет разные способы охладиться, особенно когда нет кондиционера. В разных странах существуют свои привычки и лайфхаки, которые помогают легче переносить высокие температуры. Особенно интересные решения можно найти в Японии.

В этой стране жаркое и очень влажное лето, поэтому жители нашли способы, которые помогают чувствовать себя комфортнее в самые жаркие дни, пишет Japan Experience.

Как японцы охлаждаются летом?

Летом температура воздуха в Японии превышает 40 градусов, а высокая влажность еще больше усиливает ощущение жары. Одно из главных правил в такую погоду – регулярно пополнять запасы жидкости в организме.

Вместе с потом человек теряет не только воду, но и соли, поэтому японцы часто выбирают специальные водно-солевые напитки. В Украине альтернативой может стать обычная минерально-столовая вода.

Также японцы используют многоразовые охлаждающие пакеты. Их можно заморозить, взять с собой на работу или в дорогу, а после использования снова положить в морозильную камеру.

В жару стоит носить с собой влажные салфетки, которыми удобно вытереть пот и немного увлажнить тело.

Чтобы почувствовать прохладу, японцы используют специальные охлаждающие спреи. Их наносят на шею, подмышки и другие участки тела. Благодаря содержанию мяты и эвкалипта такие средства создают приятный охлаждающий эффект.

Одним из самых известных символов японского лета остается веер. Он хоть и выглядит декоративно, однако является достаточно практичным, поэтому им пользуются и сегодня.

Не менее популярны и солнцезащитные зонтики, которые помогают защититься от прямых солнечных лучей и снизить риск ожогов.



В Японии используют зонтики от солнца / Фото Pexels

Также здесь особым спросом пользуются карманные вентиляторы. Их легко брать с собой на прогулку, в путешествие или в офис, а заряжать можно от ноутбука или powerbank.

Еще один универсальный способ пережить жару в этой стране – освежающие блюда. В Японии летом часто выбирают водоросли, суши, маринованные овощи, холодную лапшу сомен с соевым соусом, десерт моти и разнообразное мороженое.