У цій країні спекотне й дуже вологе літо, тому мешканці віднайшли способи, які допомагають почуватися комфортніше в найспекотніші дні, пише Japan Experience.

Як японці охолоджуються влітку?

У літню пору температура повітря в Японії перевищує 40 градусів, а висока вологість ще більше посилює відчуття спеки. Одне з головних правил у таку погоду – регулярно поповнювати запаси рідини в організмі.

Разом з потом людина втрачає не лише воду, але й солі, тому японці часто обирають спеціальні водно-сольові напої. В Україні альтернативою може стати звичайна мінерально-столова вода.

Також японці використовують багаторазові охолоджувальні пакети. Їх можна заморозити, взяти з собою на роботу чи в дорогу, а після використання знову покласти в морозильну камеру.

У спеку варто носити з собою вологі серветки, якими зручно витерти піт й трошки зволожити тіло.

Щоб відчути прохолоду, японці використовують спеціальні охолоджувальні спреї. Їх наносять на шию, пахви та інші ділянки тіла. Завдяки вмісту м’яти та евкаліпта такі засоби створюють приємний охолоджувальний ефект.

Одним з найвідоміших символів японського літа залишається віяло. Воно хоч і виглядає декоративно, проте досить практичне, тому ним користуються й сьогодні.

Не менш популярними є й сонцезахисні парасольки, які допомагають захиститися від прямих сонячних променів та зменшити ризик опіків.



У Японії використовують парасольки від сонця / Фото Pexels

Також тут особливий попит мають кишенькові вентилятори. Їх легко брати з собою на прогулянку, у подорож чи до офісу, а заряджати можна від ноутбука чи павербанка.

Ще один універсальний спосіб пережити спеку в цій країні – освіжаючі страви. У Японії влітку часто обирають водорості, суші, мариновані овочі, холодну локшину сомен з соєвим соусом, десерт моті та різноманітне морозиво.