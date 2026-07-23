Как итальянки моют волосы, чтобы они были красивыми: секрет раскрыт

Не секрет, что итальянки уделяют волосам особое внимание. Достаточно вспомнить длинноволосых муз Сандро Боттичелли или кинодиву Монику Беллуччи. С раннего возраста их учат правильному уходу за волосами, передавая техники и секреты из поколения в поколение.

Их метод мытья основан на простом принципе: здоровая кожа головы – это залог красивых и крепких волос, пишет Vogue.

Как мыть голову по-итальянски?

Наносите шампунь на всю кожу головы

Чтобы средство равномерно распределилось, нужно наносить шампунь в пяти зонах: вдоль линии роста волос, на макушку, с правой и левой сторон головы, а также на затылок.

Массируйте кожу головы

Во время мытья ногти не должны касаться кожи головы. Вместо этого используйте подушечки пальцев и делайте легкие круговые движения, не растирая кожу слишком сильно. Такой массаж стимулирует микроциркуляцию, улучшает насыщение кожи кислородом и превращает мытье головы в настоящий ритуал ухода за собой.

Во время мытья массируйте волосы / Фото iStock

Мойте голову дважды

Так же, как коже лица требуется тщательное очищение, в этом нуждается и кожа головы.

Если на ней скопились остатки средств для укладки или избыток себума, повторное нанесение шампуня поможет очистить ее значительно эффективнее.

Для первого мытья достаточно порции шампуня размером с грецкий орех, а для второго – примерно с миндальный орех.

Не торопитесь

Уделите несколько минут мытью волос и обязательно тщательно смойте шампунь. Это поможет равномерно очистить кожу головы и волосы и добиться лучшего результата.