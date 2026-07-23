Їхній метод миття ґрунтується на простому принципі: здорова шкіра голови – це основа красивого та міцного волосся, пише Vogue.

Як мити голову по-італійськи?

Наносьте шампунь на всю шкіру голови

Щоб засіб рівномірно розподілився, треба наносити шампунь у п'яти зонах: уздовж лінії росту волосся, на маківку, з правого та лівого боків голови, а також на потилицю.

Масажуйте шкіру голови

Під час миття нігті не повинні торкатися шкіри голови. Замість цього використовуйте подушечки пальців і робіть легкі кругові рухи, не розтираючи шкіру надто сильно. Такий масаж стимулює мікроциркуляцію, покращує насичення шкіри киснем і перетворює миття голови на справжній ритуал догляду за собою.

Під час миття масажуйте волосся / Фото iStock

Мийте голову двічі

Так само, як шкірі обличчя потрібне ретельного очищення, цього потребує і шкіра голови.

Якщо на ній накопичилися залишки засобів для укладання або надлишок себуму, повторне нанесення шампуню допоможе очистити її значно ефективніше.

Для першого миття достатньо порції шампуню розміром із волоський горіх, а для другого – приблизно з мигдальний горіх.

Не поспішайте

Виділіть кілька хвилин на миття волосся та обов'язково ретельно змийте шампунь. Це допоможе рівномірно очистити шкіру голови й волосся та досягти кращого результату.