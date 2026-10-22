Без молотка и лишних усилий: чтобы быстро очистить грецкие орехи, их нужно сварить

Раскалывание грецких орехов молотком часто заканчивается одинаково – скорлупа разлетается по кухне, а ядра ломаются на мелкие кусочки. Но есть способ, который позволяет обойтись без ударов и при этом легче достать орех целым.

Фудблогер и повар Максим Мензак продемонстрировал в видео на YouTube простой способ с использованием горячей воды. Он особенно удобен, когда нужно очистить сразу много орехов.

Как очистить грецкие орехи без молотка?

Для этого понадобятся сами орехи, кастрюля с водой и сито. Сначала воду нужно довести до кипения, после чего высыпать в нее грецкие орехи.

Варить их следует примерно 5 минут, время от времени перемешивая. После этого кастрюлю снимают с огня, воду сливают через сито, а орехам дают немного остыть, чтобы их можно было брать руками. По словам Максима Мензака, после такой обработки скорлупа открывается значительно легче. К тому же она не разлетается вокруг, как это часто бывает при использовании молотка.

Как легко очистить орехи: смотрите видео

Такой способ особенно пригодится, когда орехов много. Вместо того чтобы по одному разбивать их молотком и потом собирать мелкие осколки скорлупы, можно сразу подготовить целую партию в кастрюле, а после остывания приступить к очистке.

Еще одно преимущество – больше шансов сохранить ядро целым. Это удобно, если орехи нужны не только для измельчения, но и для украшения выпечки или десертов. В то же время после варки не стоит торопиться: орехам нужно дать немного остыть, чтобы их было удобно держать в руках во время очистки.

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Как извлечь целое ядро из ореха?

Когда орехи немного остынут, нужно нажать на середину скорлупы. После варки она должна легче разделяться на части.

Первый орех, по словам повара, иногда приходится дополнительно поддеть ножом. Следующие уже можно раскрывать проще. Такой способ помогает извлечь ядра целыми, поэтому их удобно использовать для выпечки, десертов или других блюд.