Забудьте о валике: пальто больше не будет собирать ворсинки, волосы и пух

Элегантное черное пальто – настоящая вневременная классика в женском или мужском гардеробе. Если оно сшито из качественных тканей, то прослужит много лет. Самая большая проблема черных пальто – это шерсть и пух, которые мгновенно притягиваются к ткани, но от этого можно легко избавиться.

Черное пальто никогда не выйдет из моды и подходит к любым образам, пишет Interia Kobieta. Однако как длинные, так и короткие пальто собирают на себе различные мелкие вещи, портя внешний вид пальто.

На темной ткани очень отчетливо видны волосы, нитки или шерсть. Не всегда клейкий валик способен справиться с прилипанием мусора к черной шерсти.

Как предотвратить оседание волос и шерсти на пальто?

Вместо использования обычного ролика для удаления ворса лучше рассмотреть возможности применения методов, которые сделают материал менее склонным к удержанию ворса.

Именно правильный уход за одеждой и ее хранение помогут решить проблему. Специалисты советуют опрыскивать одежду готовой антистатической жидкостью. В противном случае можно сделать собственный спрей, смешав несколько капель кондиционера для волос или смягчителя для ткани с водой.



Пальто стоит опрыскивать антистатической жидкостью / Фото Pexels

Если же вы периодически сдаете пальто в химчистку, то следует попросить специальный смягчитель для ткани с антистатическими свойствами. В особо сложных случаях можно воспользоваться отпаривателем. Пар расслабляет волокна и уменьшает статическое электричество, что затрудняет прилипание ворса к ткани.

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Также вместо того, чтобы вешать пальто в шкафу рядом с другой верхней одеждой, его лучше хранить в специальном чехле на молнии, пропускающем воздух. Пальто не рекомендуется вешать рядом с одеждой, которая легко линяет. Речь идет о светлых шерстяных свитерах, мохере или пушистых шарфах.