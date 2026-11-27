Зимой темнеет значительно раньше, поэтому освещение в доме становится особенно важным. Чтобы сделать комнату светлой и уютной, не обязательно включать основную люстру. Несколько небольших источников света помогут создать приятную атмосферу для отдыха, работы или вечерних дел.

Особенно полезны такие решения во время отключений электроэнергии, пишет 24 Канал. Компактные лампы, гирлянды и свечи позволяют осветить нужные зоны помещения без подключения к электросети. Рассказываем, какие варианты можно сочетать, чтобы дома было уютно даже без верхнего света.

Как уютно осветить помещение?

Мягкий рассеянный свет

Чтобы сделать освещение более комфортным, стоит отказаться от слишком ярких ламп с холодным оттенком. Вместо этого можно использовать теплые светодиодные лампы, которые создают более мягкое освещение и помогают сделать атмосферу в комнате уютнее.



Теплый свет добавляет уюта / Фото Pexels

USB-лампы и компактные светильники

Небольшие лампы с USB-подключением можно питать от пауэрбанков или зарядных станций. Их удобно размещать на рабочем столе, прикроватной тумбочке или кухонной поверхности, чтобы осветить именно ту зону, которая нужна.

Такие устройства потребляют немного энергии, поэтому могут работать несколько часов без подзарядки. А вот продолжительность работы зависит от мощности светильника и емкости источника питания.

Знайти усе необхідне для дому можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари: LED-стрічки, гірлянди на батарейках, свічки, бра та багато інших необхідних речей на випадок відключення світла чи для створення домашнього затишку. Якщо важливо перевірити замовлення у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Гирлянды

Светодиодные гирлянды помогут добавить комнате мягкого декоративного освещения. Их можно разместить вокруг зеркала, вдоль полок, у окна или над изголовьем кровати.

Модели на батарейках особенно удобны во время отключений электроэнергии, ведь они не требуют розетки. Они потребляют мало энергии, а время работы зависит от типа батареек, количества светодиодов и выбранного режима.

Свечи для уютной атмосферы

Свечи помогут создать мягкое мерцающее освещение в вечернее время. Их можно поставить на обеденный стол или полку, используя устойчивые подсвечники. Дополнительный уют добавят ароматические варианты с запахом корицы, хвои или других зимних ароматов. В то же время свечи не стоит оставлять без присмотра, размещать возле штор и других легковоспламеняющихся предметов.

Чтобы освещение выглядело гармонично, можно сочетать несколько источников света в одной комнате. Например, торшер, настольная лампа и гирлянда помогут осветить разные уголки и сделать пространство уютным без использования основной люстры.