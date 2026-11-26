Рядом с частными домами владельцы нередко обустраивают еще и такое хозяйственное помещение, как сарай. Именно это место часто привлекает крыс и мышей, особенно с наступлением зимы. Впрочем, грызуны могут селиться даже в жилых домах.

В холодное время года крысы и мыши начинают искать теплые места для обитания, пишет Express. Чтобы ваша квартира, летняя кухня или сарай не привлекали вредителей, стоит заранее воспользоваться несколькими советами.

Как отпугнуть грызунов?

Иногда хозяева для борьбы с грызунами используют специальные химические средства, но все же гуманнее применять натуральные альтернативы. Таким вариантом является эфирное масло перечной мяты, аромат которой грызуны не любят.

Если вы ищете, чем отпугнуть мышей и крыс, попробуйте использовать мятный аромат одним из двух способов:

Налейте в бутылку воду, добавьте эфирное масло перечной мяты и распылите смесь возле дверей и щелей, через которые грызуны могут проникнуть внутрь. Сделайте небольшие шарики из ваты, пропитайте их мятным маслом и разложите в доме, сарае, погребе или саду.



Простой способ отпугнуть грызунов / Фото Pexels

Аромат перечной мяты сохраняется в течение нескольких дней, после чего постепенно ослабевает. Поэтому обработку нужно регулярно повторять, используя свежую смесь или новые ватные шарики.

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Но, несмотря на популярность такого способа, не стоит полагаться только на запахи. Чтобы снизить вероятность появления грызунов, нужно закрыть щели в помещениях, убрать остатки еды и регулярно подметать. В таком случае дом или сарай станут для крыс или мышей менее привлекательными.

Кроме того, эксперты рекомендуют закрывать щели и отверстия герметиком, цементом или металлической ватой, чтобы предотвратить проникновение крыс в дом. Для защиты от грызунов стоит также использовать металлическую сетку для вентиляционных каналов и уплотнители для дверей и окон.