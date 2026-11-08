Сделайте это с клубникой в ноябре: кусты легко переживут зимние морозы

Перед наступлением устойчивых морозов клубничные грядки требуют особого внимания хозяев. Несколько последовательных действий в саду помогут защитить нежные корни от вымерзания.

Поздней осенью ягодные кустарники становятся чрезмерно чувствительными к резким перепадам температур и избытку влаги. Если оставить грядку без ухода, весной растения будут ослабленными, что поставит под угрозу будущий сбор ягод, объясняют специалисты немецкого издания Mein schöner Garten. Несколько простых мер до наступления устойчивых холодов помогут растениям комфортно перезимовать.

Как правильно очистить кусты перед холодами?

Начните подготовку с санитарной уборки грядок. Растительные остатки часто становятся рассадником грибковых болезней, в частности опасной серой гнили:

удалите всю пожелтевшую, засохшую и покрытую пятнами листву;

обрежьте лишние усики, если не планируете размножать сорт;

оставьте зеленую и здоровую листву, ведь именно она защищает куст от морозов.

Во время обрезки действуйте крайне осторожно вблизи центра розетки. В середине куста находится сердцевина или точка роста, которую нельзя повредить, иначе клубника весной просто не восстановится.



Правильная обработка обеспечит хороший урожай / Фото Pexels

Почему и когда мульчировать почву?

Мульчирование надежно защищает корни от вымерзания и сохраняет необходимую влагу в почве. Для защитного слоя отлично подойдут перепревший компост, сухая здоровая листва или чистая солома.

Компост раскладывают тонким слоем вокруг растений, не засыпая центральную розетку. С соломой спешить не стоит: укрывайте клубнику только тогда, когда кусты перейдут в состояние покоя, а температура почвы стабильно опустится примерно до +4 градусов Цельсия. Оптимальный слой рыхлой соломы для зимовки составляет от 5 до 8 сантиметров.

Как уберечь кусты от сильных морозов без снега?

Самый опасный период для ягодника – внезапное сильное похолодание при полном отсутствии снежного покрова. Если синоптики прогнозируют устойчивые бесснежные морозы, положите на мульчу еловые ветки. Они хорошо задерживают первый снег и создают надежный защитный барьер.

Также грядку можно укрыть белым воздухопроницаемым агроволокном. Обязательно надежно закрепите материал по краям, чтобы его не сорвало порывами ветра.

Весной толстое укрытие нельзя держать слишком долго. Только что земля начнет прогреваться и появится молодая листва, постепенно снимайте солому и агроволокно, давая клубнике пространство для быстрого роста.

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Что еще стоит сделать на клубничных грядках?

Перед наступлением устойчивых холодов важно позаботиться о плодородии почвы. Если вы заметили, что корешки у основания обнажились, полезно подсыпать свежей земли и внести безопасную осеннюю подкормку, которая поможет кустам набраться сил перед периодом покоя.