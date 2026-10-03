Домашний интернет можно запустить и без электричества: вот как это сделать

Украинцы уже в октябре начинают готовиться к возможным длительным отключениям света –, и пришло время позаботиться не только о зарядке гаджетов, но и о работе интернета.

Подключение к интернету дома в условиях, когда света долго нет – вполне выполнимая задача. Но для этого нужно знать несколько нюансов, пишет "УНИАН".

Как подключить домашний интернет без света?

Чтобы подключиться к Wi-Fi в квартире, в помещение должен быть проведен Интернет, а у вас должен быть роутер. Но только что свет пропадает, роутер перестает работать – для него нужна электроэнергия, и не только в вашем доме, но и в месте, где находится провайдер.

Поэтому прежде всего следует убедиться, что во время отключений света оборудование интернет-провайдера также работает от резервных источников питания, иначе подключить интернет не удастся вообще. Однако обычно в домах есть несколько провайдеров, и некоторые из них используют технологию GPON – то есть гигабитную пассивную оптоволоконную сеть. А это значит, что они могут работать даже при отключении электричества.

Чтобы интернет дома работал, нужно обеспечить питание не только роутера, но и модема. Это можно сделать с помощью powerbank, источника бесперебойного питания или генератора. Но важно помнить и о безопасности: генераторы, работающие на бензине и дизеле, нельзя устанавливать в закрытых помещениях.

Время, в течение которого будет работать роутер, напрямую зависит от мощности источника питания. Поэтому как минимум потребуется 2 павербанков: по одному для роутера и оптического терминала.

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Что еще можно сделать, чтобы подключиться к интернету?

Если подключить роутер не получается, можно подключиться к Wi-Fi в квартире с помощью смартфона. Современные модели могут работать в качестве роутера и раздавать интернет на другие устройства.

Этот вариант работает, однако, только в том случае, если есть мобильный интернет – ведь от отключений электроэнергии страдают также и вышки мобильных операторов.