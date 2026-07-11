Идеально подходят для летнего макияжа: 5 брендов румян для любого оттенка кожи

Еще десять лет назад даже самые известные бренды румян предлагали всего несколько оттенков на выбор , и большинство из них представляли собой те или иные вариации розового. А сейчас вариантов так много, что порой бывает очень сложно определиться.

При выборе румян обязательно нужно обратить внимание на две вещи – цвет и формулу. Именно от них зависит, как именно косметика будет смотреться на коже, пишет Byrdie.

Как подобрать цвет румян под тон кожи?

При поиске идеальных румян цвет – это первое, на что следует обратить внимание. Как правило, нужно искать оттенок, который будет дополнять не только тон кожи, но и подтон. Сочетание похожих цветов поможет создать гармоничный, привлекательный образ.

Тон кожи обычно можно описать как светлый, средний, оливковый или насыщенный. А вот подтоны описывают как холодный, теплый или нейтральный. Тон кожи обычно определить несложно, а основные проблемы начинаются, когда нужно выяснить свой подтон.

Один из самых простых и давно проверенных методов – выйти на естественное освещение и посмотреть на вены на внутренней стороне запястья. Их оттенок поможет определить подтон:

если они кажутся голубыми или фиолетовыми – у вас холодный подтон;

если оттенок зеленый – кожа более теплая;

сочетание зеленых и синих тонов свидетельствует о нейтральной категории.

Итак, далее рассказываем, какие румяна подобрать к какому тону кожи.

Для щоденного догляду часто обирають сухі рум'яна, а в спекотну погоду — кремові варіанти. На Prom представлені рум'яна різних брендів, зокрема LAMEL, Essence, Eveline Cosmetics та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема засоби для догляду за шкірою, волоссям і губами.

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Светлая кожа

Более светлые оттенки и пастельные тона идеально подойдут к светлой коже. Но оттенок будет зависеть от подтона. Вот несколько вариантов:

Нежно-розовые румяна – идеальны для людей с холодным подтоном. Бледно-персиковые румяна – один из лучших вариантов для кожи с теплым подтоном. Нежные розовые румяна – хороший выбор для светлокожих людей с нейтральным подтоном.

Светлый тон кожи / Фото из инстаграма bellakrys

Средний тон кожи

Румяна, которые хорошо подходят к средним тонам кожи, поражают разнообразием оттенков – от бронзы до розово-персиковых.

Нежные ягодные румяна – идеальный выбор для создания свежего и здорового акцента для людей с холодным подтоном. Светлые терракотовые румяна – хороший вариант для людей с теплым подтоном. Сладкий персик – этот оттенок сочетает в себе холодные и теплые тона, что делает его идеальным выбором для людей с нейтральным подтоном.

Оливковая кожа

Оливковая кожа может быть светлой или темной, но почти всегда она выглядит естественно загорелой – даже если за окном разгар зимы. А яркие летние оттенки помогут подчеркнуть естественное сияние такой кожи.

Оливковый тон кожи / Фото из инстаграма musingwithmriganka

Насыщенный розовый – отлично подходит для холодного подтона, создает чистый, яркий оттенок. Золотисто-розовые румяна – прекрасно осветляют лицо и хорошо смотрятся на коже с теплым подтоном. Землисто-розовые румяна – отличный выбор для нейтрального подтона.

Темная кожа

Для насыщенных оттенков кожи лучше всего подходят такие же насыщенные румяна.

Темно-фиолетовые румяна создадут гармоничный образ на темной коже с холодным подтоном.

Пряно-розовые румяна идеально подходят для темной кожи с теплым подтоном.

Розовые румяна – если подтон нейтральный, стоит попробовать этот вариант.

Какие бренды румян стоит попробовать?

LAMEL

Румяна LAMEL идеально подходят для летнего макияжа, в частности, благодаря своим жидким продуктам Pop Drop и Cloud Color Lightweight Liquid Blush.

Легкая текстура косметики идеально растушевывается – и это позволяет добиться естественного эффекта. Кроме того, румяна можно легко наслаивать, если нужно получить более насыщенный оттенок.



Румяна бывают сухими и кремовыми / Фото Pexels

Eveline Cosmetics

Eveline Cosmetics предлагает как классические сухие румяна, так и кремовые варианты в различных оттенках. А для летнего макияжа идеально подойдут румяна Feel The Blush – они придают макияжу желаемый матовый финиш, благодаря чему кожа не будет выглядеть липкой и "потной".

Essence

Румяна Essence позволяют создать легкий естественный румянец без эффекта перегрузки, что совершенно не подходит для летнего образа. Если вместо кремовых текстур нужны более классические сухие румяна, есть компактные сухие варианты, которые удобно носить с собой.

Catrice

Румяна этого бренда хорошо известны качественной пигментацией, но при этом интенсивность цвета регулировать довольно легко. Летом румяна позволяют создать легкий, почти незаметный образ, а вот в остальное время года можно добавлять более яркие акценты, не меняя продукт.

Relouis

Идеальный для повседневного использования бренд румян – они легко наносятся и позволяют постепенно наслаивать цвет.