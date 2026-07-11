Під час вибору рум'ян обов'язково потрібно звернути увагу на дві речі – колір та формулу. Саме від них залежить, як саме косметика виглядатиме на шкірі, пише Byrdie.

Як підібрати колір рум'ян під тон шкіри?

Під час пошуку ідеальних рум'ян колір – це перше, на що слід звернути увагу. Як правило потрібно шукати відтінок, що буде доповнювати не лише тон шкіри, але й підтон. Поєднання схожих кольорів допоможе створити гармонійний, привабливий образ.

Тон шкіри зазвичай можна описати як світлий, середній, оливковий чи насичений. А ось підтони описують як холодний, теплий або нейтральний. Тон шкіри зазвичай визначити нескладно, і основні проблеми починаються, коли потрібно з'ясувати свій підтон.

Один з найпростіших і давно перевірених методів – це вийти на природне освітлення та подивитися на вени на внутрішній стороні зап'ястя. Їхній відтінок допоможе визначити підтон:

якщо вони видаються блакитними чи фіолетовими – у вас холодний підтон;

якщо відтінок зелений – шкіра тепліша;

поєднання зелених і синіх тонів свідчить про нейтральну категорію.

Отож, далі розповідаємо, які рум'яна підібрати до якого тону шкіри.

Для щоденного догляду часто обирають сухі рум'яна, а в спекотну погоду — кремові варіанти. На Prom представлені рум'яна різних брендів, зокрема LAMEL, Essence, Eveline Cosmetics та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема засоби для догляду за шкірою, волоссям і губами.

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Світла шкіра

Світліші відтінки та пастельні тони ідеально пасуватимуть до світлої шкіри. Але відтінок залежатиме від підтону. Ось кілька варіантів:

Ніжно-рожеві рум'яна – ідеальні для людей з холодним підтоном. Блідо-персикові рум'яна – один з найкращих варіантів для шкіри з теплим підтоном. Ніжні рожеві рум'яна – гарний вибір для світлошкірих людей з нейтральним підтоном.

Світлий тон шкіри / Фото з інстаграму bellakrys

Середня шкіра

Рум'яна, що гарно пасують до середніх тонів шкіри, вражають різноманіттям відтінків – від бронзи до рожево-персикових.

Ніжні ягідні рум'яна – ідеальні для створення свіжого й здорового акценту для людей з холодним підтоном. Світлі теракотові рум'яна – гарний варіант для людей з теплим підтоном. Солодкий персик – цей відтінок поєднує у собі холодні та теплі тони, що робить його ідеальним вибором для людей з нейтральним підтоном.

Оливкова шкіра

Оливкова шкіра може бути світлою чи темною, але майже завжди вона має природний засмаглий вигляд – навіть якщо за вікном розпал зими. І яскраві літні відтінки допоможуть підкреслити природне сяйво такої шкіри.

Оливковий тон шкіри / Фото з інстаграму musingwithmriganka

Насичений рожевий – гарно підходить для холодного підтону, створює чистий, яскравий відтінок. Золотисто-рожеві рум'яна – чудово освітлюють обличчя та гарно виглядають на шкірі теплого підтону. Землисто-рожеві рум'яна – гарний вибір для нейтрального підтону.

Темна шкіра

Для насичених тонів шкіри найкраще підходять такі ж насичені рум'яна.

Глибоко-фіолетові рум'яна створять гармонійний образ на темній шкірі з холодним підтоном.

Пряно-рожевий – ідеально підходить для темної шкіри з теплим підтоном.

Рожеві рум'яна – якщо підтон нейтральний, варто спробувати цей варіант.

Які бренди рум'ян варто спробувати?

LAMEL

Рум'яна LAMEL ідеально підходять для літнього макіяжу, зокрема, завдяки своїм рідким продуктам Pop Drop та Cloud Color Lightweight Liquid Blush.

Легка текстура косметики ідеально розтушовується – і це дозволяє отримати природний ефект. Окрім того, рум'яна можна легко нашаровувати, якщо потрібно отримати більш насичений відтінок.



Рум'яна бувають сухими та кремовими / Фото Pexels

Eveline Cosmetics

Eveline Cosmetics мають і класичні сухі рум'яна, і кремові формати у різних відтінках. А для літнього макіяжу ідеально підійдуть рум'яна Feel The Blush – вони дають макіяжу бажаний матовий фініш, завдяки чому шкіра не матиме липкого та "спітнілого" вигляду.

Essence

Рум'яна Essence дозволяють створити легкий природний рум'янець без ефекту перевантаження, що зовсім не підходить для літнього образу. Якщо замість кремових текстур потрібні більш класичні сухі рум'яна, є компактні сухі варіанти, що зручно носити з собою.

Catrice

Рум'яна цього бренду добре відомі якісною пігментацією – але також досить легко регулювати інтенсивність кольору. Влітку рум'яна дозволяють створити легкий, майже непомітний образ, а ось в решту року можна додавати більш яскраві акценти, не змінюючи продукт.

Relouis

Ідеальний для щоденного використання бренд рум'ян – вони легко наносяться та дають можливість поступово нашаровувати колір.