Посадите пионы осенью, следуя этим правилам: весной кусты порадуют вас пышным цветением

Если посадить пион слишком глубоко или в неподходящем месте, весной цветов можно так и не дождаться. Простая схема посадки поможет кусту быстро прижиться и цвести десятилетиями.

Саженцы пионов с открытой корневой системой лучше всего высаживать поздней осенью – в октябре или ноябре, пишет Horticulture. А растения в контейнерах рекомендуется пересаживать в открытый грунт весной, начиная с марта.

Для посадки выбирайте солнечный участок с плодородной, богатой органикой глинистой почвой и хорошим дренажем. Цветки не переносят мест, где зимой застаивается вода, а также плохо растут на меловой почве. Поскольку кусты со временем разрастаются, оставляйте между ними расстояние около 90 сантиметров. Если вы выбрали высокий сорт, установите опору для подвязки заранее, чтобы позже не повредить корни.

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Как подготовить яму и посадить куст?

Посадочную яму выкапывайте просторной: ее глубина должна равняться высоте корневого кома, а ширина – быть вдвое больше. На дно внесите удобрение для луковичных цветов – тюльпанов или нарциссов, после чего присыпьте его тонким слоем земли. Корень пиона укладывайте горизонтально, направляя восстановительные почки вверх.

Правильная посадка состоит из таких последовательных шагов:

Поместите саженец в яму и расправьте корни. Засыпьте растение почвой, не заглубляя его слишком сильно. Травянистые пионы прикрывайте землей так, чтобы над почками оставалось всего 2,5–5 сантиметров почвы, а древовидные заглубляйте на 7,5–10 сантиметров. Слегка уплотните землю вокруг куста, чтобы удалить воздушные пустоты. Обильно полейте саженец, чтобы земля осела и плотно прилегала к корешкам. Замульчируйте участок садовым компостом, перепревшим навозом или листовым перегноем.

Если в вашем регионе осенью часто идут сильные дожди, после удобрения выровняйте дно, положите корень сверху и подтяните землю по бокам. Благодаря образовавшемуся углублению вокруг куста лишняя влага сможет свободно стекать. Обязательно отметьте место посадки колышком или табличкой, ведь надземная часть зимой полностью отмирает.



Правила посадки пионов осенью / Фото Pexels

Что еще можно сделать для пионов осенью?

Во время осеннего ухода за клумбой важно защитить кусты от болезней и подмерзания. Увядшие листья обязательно срезают, а при мульчировании органические материалы отодвигают на 5 сантиметров от корневой шейки, чтобы почки не начали загнивать. Также для подкормки перед зимой используют фосфор и калий, полностью исключая азотные удобрения.