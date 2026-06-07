Помидоры следует сажать под углом: этот метод подарит удивительный урожай

Почти каждый дачник на своем участке выращивает помидоры. Высаживают рассаду активно еще до середины июня. Традиционно все сажают томаты вертикально в грунт, но есть другой метод, который идеально подходит для растений с длинными стеблями.

Угловая или горизонтальная посадка – это хороший способ укрепить рассаду сразу после посадки, пишет Deccoria.

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Как сажать помидоры горизонтально?

Подготовьте рассаду помидоров

Для посадки стоит выбрать здоровые саженцы с тонкими стеблями, обрезав их нижние листья. Перед посадкой томаты лучше не поливать.

Выкопайте неглубокую ямку

Вместо традиционной глубокой стоит выкопать длинную, но неглубокую траншею глубиной около 10 сантиметров. Траншея должна быть такой длинной, чтобы туда уместился очищенный стебель и корневой ком.



Посадка под углом увеличивает количество плодов / Фото Pexels

Расположите правильно растения

В каждую бороздку следует поместить один саженец горизонтально, а верхушки пусть остаются на поверхности.

Засыпьте почвой и полейте

Корни и стебель нужно засыпать почвой, плотно утрамбовав. Тогда выступающий кончик саженца нужно согнуть вверх так, чтобы не повредить. Со временем он начнет расти к солнцу. В конце посаженные горизонтально томаты следует обильно полить водой.

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Как ухаживать за помидорами?

После такой посадки помидоры начнут расти активнее и энергичнее, поэтому потребуют большего полива. Стоит проследить за тем, чтобы на грядке с помидорами было достаточно влажно.

Для томатов посаженных под углом важно мульчирование, которое предотвращает быстрое испарение воды и предотвращает контакт листьев с землей. Хорошо подойдут в таком случае солома или сухая скошенная трава.

Помидоры можно подпитывать жидким удобрением из крапивы, окопника или бузины. Удобрения довольно важным, чтобы растения хорошо росли и активно плодоносили.