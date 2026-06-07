Кутова чи горизонтальна посадка – це хороший спосіб зміцнити розсаду одразу після посадки, пише Deccoria.

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Як садити помідори горизонтально?

Підготуйте розсаду помідорів

Для посадки варто обрати здорові саджанці з тонкими стеблами, обрізавши їхнє нижнє листя. Перед посадкою томати краще не поливати.

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Викопайте неглибоку ямку

Замість традиційної глибокої варто викопати довгу, але неглибоку траншею глибиною близько 10 сантиметрів. Траншея має бути такою довгою, щоб туди вмістилося очищене стебло й коренева грудка.



Посадка під кутом збільшує кількість плодів / Фото Pexels

Розташуйте правильно рослини

У кожну борозенку слід помістити один саджанець горизонтально, а верхівки нехай залишаються на поверхні.

Засипте ґрунтом і полийте

Коріння й стебло потрібно засипати ґрунтом, щільно утрамбувавши. Тоді виступаючий кінчик саджанця потрібно зігнути вгору так, щоб не пошкодити. Згодом він почне рости до сонця. Наприкінці посаджені горизонтально томати слід рясно полити водою.

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Як доглядати за помідорами?

Після такої посадки помідори почнуть рости активніше й енергійніше, тому потребуватимуть більшого поливу. Варто прослідкувати за тим, щоб на грядці з помідорами було достатньо волого.

Для томатів посаджених під кутом важливим є мульчування, яке запобігає швидкому випаровуванню води й запобігає контакту листя із землею. Добре підійдуть в такому випадку солома чи суха скошена трава.

Помідори можна підживлювати рідким добривом з кропиви, живокосту чи бузини. Удобрення є доволі важливим, щоб рослини добре росли й активно плодоносили.