Газон снова станет густым и зеленым, если добавить одну натуральную вещь уже сейчас

Все мечтают о густом и насыщенно-зеленом газоне, но после длительных периодов жары и почти полного отсутствия дождей трава часто буреет, а газон выглядит сухим и увядшим.

Часто проблемы начинаются еще зимой. Недостаточное освещение, избыток влаги, а также мороз и лед ослабляют траву, поэтому с наступлением летней жары она хуже переносит стресс. Если же косить газон во время сильной жары, короткая трава теряет естественную защиту от солнца и быстрее высыхает, пишет Express.

Что делать, чтобы газон был густым и зеленым?

Один из простых способов помочь газону без использования химических удобрений – разбросать по нему использованную кофейную гущу. Кофейная гуща богата азотом, поэтому ее можно равномерно разбросать по траве.

Лучше всего делать это перед дождем, чтобы питательные вещества естественным образом проникли в почву и помогли газону быстрее восстановиться после засухи.

Помимо азота, кофе содержит фосфор и другие микроэлементы. Они высвобождаются постепенно, обеспечивая длительное питание травы.

В отличие от многих химических удобрений, кофейная гуща не обжигает газон и не вредит дождевым червям, бабочкам, птицам и другим полезным обитателям сада.

Специалисты также отмечают, что кофейную гущу можно использовать не только летом. Она улучшает структуру почвы даже в период покоя газона.

Повторное использование кофейных отходов – экологичный способ поддержать здоровый рост травы / Фото Pinterest