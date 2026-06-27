Секрет красоты Хейли Бибер: какие летние тренды в макияже стоит попробовать прямо сейчас

Лето – прекрасное время, чтобы поэкспериментировать со стилем. В частности, в макияже. В этом сезоне основой трендов становятся естественность и взаимодействие с природой. Прежде всего с летним солнцем: ярким и в то же время немного палящим.

Визажисты отмечают, что возможности для летнего макияжа – безграничны, сообщает Who What Wear. Наконец-то можно забыть о сдержанности в макияже и дать волю ярким цветам.

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Трендовые идеи для летнего макияжа

Одним из главных трендов, который охотно поддерживает, в частности, Хейли Бибер, визажисты называют "пляжную кожу". Главная задача макияжа — подчеркнуть загар легким румянцем. Такой обычно появляется после дня на пляже с любимым коктейлем и книгой.

Добиться эффекта "пляжной кожи" помогут классические румяна: лучше всего бронзового или терракотового оттенка. Наносить их рекомендуют на щеки и кончик носа, а затем растушевать кисточкой или даже просто пальцем.

Пляжный эффект набирает обороты / Фото из Instagram Хейли Бибер

В макияже всё большую популярность приобретает эффект лёгкого несовершенства. Поэтому тщательно обводить контуры карандашом для губ больше не нужно, вместо этого его стоит слегка растушевать. Завершить макияж губ рекомендуют прозрачным блеском или бальзамом для губ.

Щоб зробити трендовий літній макіяж, достатньо лише декількох б'юті-продуктів. Візажисти рекомендують відійти від класичної пастелі та обрати кольори, які найкраще гармоніюватимуть з настроєм. Знайти різноманітні товари з категорії "Краса" від українських та світових брендів можна на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії. Зокрема, все необхідне для ліп-комбо, тіні, туш тощо. Крім того, перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про косметичні засоби – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Лето традиционно ассоциируется с просмотром любимых сериалов за миской клубники и стаканом холодного лимонада. "Эйфория" закончилась, но глиттер — по-прежнему с нами. В том числе и в макияжных трендах. Для создания настоящей магии визажисты рекомендуют просто добавить блесток.

Глиттерный акцент рекомендуют воплощать прежде всего в макияже глаз, используя разнообразные тени. Главная задача: вызвать ассоциацию с огнями летних фестивалей и "космическими" вечеринками.

Бьюти-эксперты рекомендуют черпать вдохновение для своих летних идей прежде всего в радости. Сдержанный минимализм постепенно теряет актуальность, а лицо становится настоящим холстом, на котором можно вволю экспериментировать с цветами.