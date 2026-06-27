Візажисти наголошують, що можливості для літнього макіяжу – безмежні, розповідає Who What Wear. Нарешті можна забути про б'юті-стриманість та дати волю яскравим барвам.

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Трендові ідеї для літніх макіяжів

Одним з головних трендів, який охоче підтримує, зокрема, Гейлі Бібер, візажисти називають "пляжну шкіру". Головне завдання макіяжу: підкреслити засмагу легким рум'янцем. Такий зазвичай з'являється після дня на пляжі з улюбленим смузі та книжкою.

Досягти ефекту "пляжної шкіри" допоможуть класичні рум'яна: найкраще бронзового або теракотового відтінку. Нанести їх рекомендують на щоки та кінчик носа, а тоді розтушувати пензликом або й навіть просто пальцем.

Пляжний ефект набирає обертів / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

У макіяжі дедалі популярнішим стає ефект легкої недосконалості. Тому ретельно обводити контури олівцем для губ більше не потрібно, натомість його варто злегка розтушувати. Завершити ліп-комбо рекомендують прозорим блиском або бальзамом для губ.

Щоб зробити трендовий літній макіяж, достатньо лише декількох б'юті-продуктів. Візажисти рекомендують відійти від класичної пастелі та обрати кольори, які найкраще гармоніюватимуть з настроєм. Знайти різноманітні товари з категорії "Краса" від українських та світових брендів можна на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії. Зокрема, все необхідне для ліп-комбо, тіні, туш тощо. Крім того, перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про косметичні засоби – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Літо традиційно асоціюється з переглядом улюблених серіалів під миску полуниці та холодний лимонад. "Ейфорія" завершилася, проте глітер – досі з нами. Зокрема, й у макіяжних трендах. Для створення справжньої магії візажисти рекомендують просто додати блискіток.

Глітерний акцент рекомендують втілювати насамперед у макіяжі очей, використовуючи різноманітні тіні. Головне завдання: викликати асоціацію з вогнями літніх фестивалів та "космічними" вечірками.

Б'юті-експерти рекомендують надихатися для своїх літніх ідей насамперед радістю. Стриманий мінімалізм потрохи втрачає актуальність, а обличчя стає справжнім полотном, на якому можна досхочу експериментувати з барвами.