Как итальянцы спасаются от жары: 5 способов, которые стоит перенять

Последний месяц лета может оказаться еще довольно жарким, поэтому стоит знать несколько способов, которые помогут легче перенести жару. Для итальянцев жара – привычное явление, а не многодневная аномалия, поэтому они знают простые способы, как с этим справиться.

Их привычки очень просты и не связаны с режимом дня, питанием и организацией пространства, пишет Interia Kobieta. Поэтому некоторые итальянские приемы можно адаптировать и для украинцев.

Как итальянцы переживают жару?

Отдых в обеденное время

Полдень в жаркие дни хуже всего сказывается на самочувствии человека, именно поэтому итальянцы с 13 до 16 часов отдыхают. Они избегают физических нагрузок, а сложные дела переносят на поздний вечер и утро.

Охлаждение дома

Чтобы теплый воздух не наполнил всю комнату, нужно закрывать окна и опускать наружные жалюзи. Таке плотное закрытие окон блокирует солнечные лучи, поэтому они не успеют нагреть внутреннюю часть помещения. А вот проветривание квартиры или дома лучше проводить поздно вечером или рано утром.

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Легкие блюда

В жаркие дни лучше ограничить употребление горячих блюд, которые не только повышают температуру тела, но и нагружают пищеварительную систему. Если эти блюда еще и начать готовить, они довольно быстро нагреют квартиру.

Летом стоит отдавать предпочтение легким блюдам на основе овощей и фруктов. Простые блюда из пасты или салат "Капрезе" гораздо лучше воспринимаются в жаркие дни.



Простые блюда в жару вкуснее / Фото Pexels

Мытье пола

У итальянцев есть интересный, хотя и малоизвестный способ снизить температуру в доме – мыть пол холодной водой. Вода, испаряющаяся с пола, повышает влажность воздуха и поглощает тепло из окружающей среды.

Одежда из натуральных тканей

Летний гардероб итальянцев основан на натуральных материалах. Речь идет о льняных рубашках, хлопковых платьях и свободных фасонах, которые обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха. В летнее время лучше носить светлую одежду, которая отражает солнечный свет и предотвращает чрезмерное нагревание.