Стильно и удобно в дождливый сезон: как стилизовать ботинки челси

Ботинки "челси" стали классикой не просто так –, поэтому из моды они не выходят никогда. И несмотря на то, что дизайнеры могут каждый сезон представлять несколько неожиданных новинок, сам силуэт никуда не исчезает –, а это значит, что стоит разобраться, как его стилизовать.

Неизменная популярность ботинок челси объясняется отчасти их практичностью, а также тем, что такой силуэт ботинок подходит как мужчинам, так и женщинам, пишет Vogue. А самыми устойчивыми всегда остаются те стили, которые идеально сочетают в себе стиль и комфорт.

Как стилизовать ботинки челси?

Джинсы прямого кроя

К черным кожаным челси лучше всего подойдут джинсы прямого кроя синего, голубого или черного цветов. Верхом может стать базовая футболка, лонгслив, рубашка или свитер – и вот уже готов образ на каждый день.

Особое внимание, впрочем, следует уделить длине джинсов: лучше всего сохраняют пропорции силуэта модели, заканчивающиеся чуть выше ботинок или едва касающиеся их верха. Для ботинок на массивной подошве лучше всего подойдут широкие джинсы.

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Длинное легкое платье

Челси – это именно то, что прекрасно смотрится в контрастных сочетаниях. Массивные ботинки с грубой подошвой помогут уравновесить легкие ткани и романтические принты. Например, ботинки идеально сочетаются с платьем миди или макси, а также с кожаной или джинсовой курткой.

Леггинсы

Если хочется максимально комфортного образа на каждый день, то челси можно сочетать с леггинсами или узкими трикотажными штанами. А чтобы наряд не напоминал спортивный комплект, образ можно дополнить объемным свитером, длинной рубашкой или пальто.