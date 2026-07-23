Смешайте эти два продукта из кухни – и ржавчина исчезнет с кастрюль и сковородок

Два продукта, которые есть почти на каждой кухне, могут пригодиться не только при приготовлении пищи. Их также используют для уборки в доме, ведь они помогают сократить использование агрессивной бытовой химии.

Этот простой и недорогой способ легко повторить дома, а его эффективность может приятно удивить, пишет Gazeta.pl.

Как очистить кухонные приборы от ржавчины?

Одним из популярных домашних приемов является использование картофельной шелухи и пищевой соды для удаления ржавчины с металлических предметов.

Этот способ давно упоминается в руководствах по уборке, ведь он может помочь привести в порядок сковородки, кастрюли и другие металлические кухонные принадлежности.

Считается, что сода действует как мягкий абразив, а соединения щавелевой кислоты, содержащиеся в картофеле, могут облегчать удаление ржавого налета.

Благодаря этому загрязнения легче отделяются от металлической поверхности без применения сильнодействующих химических средств.

Как использовать этот способ?

Процедура не требует специальных инструментов и занимает всего несколько минут. При этом способ следует подбирать в зависимости от того, насколько сильно металл поражен ржавчиной.

Посыпьте заржавевшую поверхность пищевой содой, после чего приложите к ней картофельную шелуху или половинку сырого картофеля. Оставьте на ночь, чтобы компоненты дольше воздействовали на ржавчину.

На следующий день тщательно потрите поверхность под проточной водой. Если налет остался, процедуру можно повторить. После очистки металлический предмет нужно хорошо высушить.

Смесь картофельной шелухи и пищевой соды поможет удалить ржавчину со сковородок и кастрюль / Фото из открытых источников

Как предотвратить появление ржавчины?

Чтобы снизить риск образования коррозии, после каждой мойки тщательно вытирайте посуду и храните ее в сухом месте.

Для дополнительной защиты чугунных сковородок и кастрюль можно нанести тонкий слой растительного масла – он ограничивает контакт металла с влагой.

Если посуда хранится в штабеле, между ею стоит положить бумагу или мягкую прокладку, чтобы избежать царапин.

Действительно ли этот метод работает?

Домашние способы очистки популярны тем, что в них используются доступные продукты, которые обычно уже есть дома.

Если ржавчины немного, сочетание картофельной шелухи и соды может помочь очистить металлическую поверхность. Однако в случае сильного коррозионного поражения более эффективными могут оказаться специальные средства для удаления ржавчины или механическая очистка металла.