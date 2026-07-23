Цей простий і недорогий спосіб легко повторити вдома, а його ефективність може приємно здивувати, пише Gazeta.pl.

Як очистити іржу з кухонних приборів?

Однією з популярних домашніх хитрощів є використання картопляного лушпиння та харчової соди для видалення іржі з металевих предметів.

Цей спосіб давно згадують у порадниках з прибирання, адже він може допомогти освіжити сковорідки, каструлі та інші металеві кухонні аксесуари.

Вважається, що сода діє як м'який абразив, а сполуки щавлевої кислоти, які містяться в картоплі, можуть полегшувати видалення іржавого нальоту.

Завдяки цьому забруднення легше відокремлюються від металевої поверхні без застосування сильнодіючих хімічних засобів.

Як використовувати цей спосіб?

Приготування не потребує спеціальних інструментів і займає лише кілька хвилин. Водночас спосіб варто підбирати залежно від того, наскільки сильно метал уражений іржею.

Посипте заіржавілу поверхню харчовою содою, після чого прикладіть до неї картопляне лушпиння або половинку сирої картоплини. Залиште на ніч, щоб компоненти довше впливали на іржу.

Наступного дня ретельно потріть поверхню під проточною водою. Якщо наліт залишився, процедуру можна повторити. Після очищення металевий предмет потрібно добре висушити.

Суміш картопляного лушпиння і харчової соди допоможе прибрати іржу зі сковорідок і каструль / Фото з відкритих джерел

Як запобігти появі іржі?

Щоб зменшити ризик утворення корозії, після кожного миття ретельно витирайте посуд і зберігайте його в сухому місці.

Для додаткового захисту чавунних сковорідок і каструль можна нанести тонкий шар рослинної олії – він обмежує контакт металу з вологою.

Якщо посуд зберігається один на одному, між ним варто покласти папір або м'яку прокладку, щоб уникнути подряпин.

Чи справді цей метод працює?

Домашні способи очищення популярні тим, що використовують доступні продукти, які зазвичай вже є вдома.

Якщо іржі небагато, поєднання картопляного лушпиння та соди може допомогти очистити металеву поверхню. Однак у разі сильного ураження корозією ефективнішими можуть бути спеціальні засоби для видалення іржі або механічне очищення металу.