Не выбрасывайте картофельные очистки: это простое средство удалит ржавчину с кухонной посуды

Чугунные сковородки и металлическая посуда со временем могут покрыться рыжеватыми пятнами ржавчины. Вернуть любимым вещам опрятный вид можно с помощью простого и недорогого средства, которое обычно оказывается в мусорном ведре.

После чистки картофеля кожура обычно попадает в мусорное ведро, однако в сочетании с пищевой содой она превращается в эффективное средство против поверхностной ржавчины. В клубнях содержится щавелевая кислота, которая помогает растворять рыжий налет, пишет Food Republic.

Сода в этом тандеме действует как мягкий абразив, помогая легко отделить грязь от металла. Такой домашний метод безопасно применять для чугунных сковородок, стальных кастрюль, противней, ножей, терок и другой кухонной утвари.

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Как правильно очистить металлическую посуду?

Для этой процедуры подойдут свежие очистки с остатками мякоти или обычная половинка сырого картофеля. Чтобы удалить легкую ржавчину, выполните несколько простых шагов:

Насыпьте на поврежденный участок тонкий слой пищевой соды. Сверху прижмите картофельные очистки мякотью к металлу и оставьте все на ночь, чтобы кислота успела размягчить ржавчину. Утром тщательно потрите поверхность под проточной водой, используя очистки или половинку картофелины, периодически обмакивая их в соду. Если следы удаляются с трудом, добавьте щепотку крупной соли для усиления трения. Сразу после мытья вытрите предмет насухо, ведь остаточная влага быстро вызовет новую коррозию.

Если вам нужно очистить небольшой предмет или нож, можно просто окунуть лезвие непосредственно в разрезанный сырой картофель.



Корочки от картофеля пригодятся в быту / Фото Pexels

Что обязательно нужно делать с чугунной сковородой?

Чугунная посуда требует особого ухода, поэтому оставлять ее сохнуть на воздухе строго запрещено. После очистки насухо вытрите сковороду полотенцем и поставьте на теплую конфорку на 1–2 минуты, чтобы выпарить мельчайшие капли воды.

После этого обязательно восстановите масляный защитный слой. Для этого смажьте сковороду тонким слоем растительного масла изнутри и снаружи, а затем прожарьте ее в духовке вверх дном.

Если же ржавчина покрыла большую часть изделия или образовала глубокие ямки в металле, картофель не поможет. В таких случаях посуду замачивают в растворе белого уксуса с водой в пропорции 1:1 и очищают тонкой стальной мочалкой.

Что еще можно сделать для очистки старых сковородок?

Избавиться от застарелого жира и пригоревшего нагара с внешней стороны посуды поможет паста из соды, которую наносят на несколько минут перед протиранием губкой. Также эффективным вариантом являются бумажные полотенца, пропитанные уксусом, которые оставляют на стенках сковороды для размягчения грязи.