В доме станет намного теплее: как защитить входную дверь от холода

Если осенью у входной двери чувствуется холод, причиной могут быть изношенные резиновые уплотнители или дверное полотно, которое со временем просело. Из-за этого образуются щели, через которые проникает холодный воздух. Устранить проблему часто можно самостоятельно, без замены двери и помощи мастера.

Даже современные двери не обеспечивают полной теплоизоляции, пишет Deccoria. При температуре 20 °C в помещении и 0 °C за дверью через двери может теряться примерно 1,2 кВт·ч тепла в сутки.

Если уплотнитель сплющился или дверь плохо прилегает к коробке, холодный воздух будет проникать внутрь даже при хорошей теплоизоляции створки.

Как проверить герметичность дверей?

Самый простой способ – использовать бумагу. Вставьте лист бумаги между дверью и коробкой, закройте их и попробуйте вытащить бумагу. Если она легко выходит, прижим в этом месте недостаточен. Проверьте таким способом весь периметр двери.



Самый простой способ проверки герметичности дверей / Фото с сайта Mebelen

Также можно воспользоваться зажженной палочкой ладана. Если дым у стыков начинает отклоняться или закручиваться, значит, там есть сквозняк.

Стоит также осмотреть резину. Если уплотнитель затвердел, потрескался или потерял форму, его нужно заменить. Если же он исправен, но бумага легко вытягивается, проблема может быть в перекошенном дверном полотне.

Как отрегулировать дверь перед зимой?

Во многих современных дверях есть регулируемые петли, которые позволяют изменять высоту створки, ее положение и силу прижима. Для этого нужен шестигранный ключ.

Если дверь просела, ее можно немного приподнять с помощью вертикальных винтов. Неравномерные зазоры со стороны замка устраняются с помощью горизонтальной регулировки. После этого настраивают прижим с помощью петель или запорной пластины.

Также перед зимой стоит проверить замок, смазать ригели, задвижку и петли. Для цилиндрового механизма используйте специальную смазку, а не обычное машинное масло.

Как самостоятельно заменить уплотнитель?

Сначала подберите новую резину с таким же профилем, как у старой. Для этого можно взять с собой в магазин кусочек использованного уплотнителя или предварительно измерить паз. Слишком тонкий материал не закроет щели, а толстый будет мешать закрывать дверь.

Замена происходит в несколько этапов:

Извлеките старый уплотнитель, потянув за угол. Очистите паз от остатков резины и клея. Пропылесосьте углубление, протрите влажной тряпкой и высушите. Установите новый уплотнитель, постепенно прижимая его пальцами.

Во время монтажа не растягивайте резину, чтобы она не деформировалась. В углах ее можно обрезать под углом 45 градусов.

После установки повторите тест с бумагой. Если дверь закрывается слишком туго, немного ослабьте прижим на петлях или отрегулируйте запорную пластину. Чтобы уплотнитель оставался эластичным и не примерзал к раме, перед зимой его можно обработать небольшим количеством талька или жидкого силикона.