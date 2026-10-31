Посадите этот корень в горшок: у вас дома будет запас имбиря целый год

Покупка свежего имбиря в магазине часто ударяет по карману, а неиспользованные корневища быстро высыхают в холодильнике. Простая хитрость позволит превратить одно обычное корневище в полезную домашнюю грядку.

Получить постоянный урожай полезной пряности можно в обычной квартире даже из одного корешка. Для этого подойдет органический имбирь или качественный магазинный клубнеплод без следов порчи, советуют на Hovege.hu.

Если вы купили корень в супермаркете, его часто обрабатывают веществами, тормозящими прорастание. Чтобы пробудить почки, следуйте простой последовательности действий:

Замочите корневище в воде комнатной температуры на 12–24 часа, чтобы смыть консерванты. Разрежьте корень на кусочки так, чтобы на каждом осталось как минимум одна-две живые почки. Оставьте срезы подсыхать на 2–3 дня, чтобы кусочки не начали гнить в земле.

Какой горшок и почву выбрать?

Корни имбиря растут не вниз, а горизонтально, поэтому ширина емкости гораздо важнее ее глубины. Стоит подобрать широкий горшок диаметром не менее 30–40 сантиметров и глубиной 20–30 сантиметров. На дне обязательно должны быть дренажные отверстия, поскольку растение категорически не переносит застоя воды.

Для посадки лучше всего подойдет рыхлый и водопроницаемый субстрат. Смешайте две части универсального грунта для комнатных растений с одной частью речного песка или перлита и добавьте немного питательного компоста.

Как посадить растение и когда ждать урожая?

Подготовленные части корневища разложите в почве почками вверх. Заглубляйте их всего на 2–5 сантиметров, после чего слегка увлажните землю водой.

Поставьте горшок в теплое место без сквозняков, где температура воздуха составляет 20–25 °С. Первые побеги появятся через 2–5 недель. Во время полива следите, чтобы субстрат всегда оставался слегка влажным, но ни в коем случае не переувлажненным.

Летом вазон можно вынести на свежий воздух в полутень. Однако имбирь крайне чувствителен к холоду, поэтому осенью его необходимо обязательно вернуть в комнату.

Полностью зрелый урожай сформируется примерно через 8–10 месяцев роста. Однако лакомиться молодыми светлыми корешками с нежным вкусом можно уже через 5–6 месяцев. Для этого не нужно выкапывать растение целиком: аккуратно отогните почву у поверхности, срежьте нужную часть корня, а остальное оставьте дальше развиваться в горшке.