Фитофтороз и мучнистая роса исчезнут: назван лучший раствор за копейки

Помидоры и огурцы довольно часто страдают от мучнистой росы. Чтобы забыть об этих грибковых заболеваниях стоит воспользоваться раствором на основе полевого хвоща.

Использование хвоща имеет прекрасную противогрибковую эффективность против существующих болезней, пишет Deccoria. Он содержит большую дозу кремния, который позволяет растению образовать барьер в месте заражения.

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Это некий своеобразный панцирь, который предотвращает заражение споров грибков, которые разрушают внешнюю ткань листа и глубоко проникают.

Что нужно знать о пользе хвоща полевого?

Кроме кремния хвощ также содержит сапомины, которые также обладают противогрибковыми свойствами. Он не только укрепляет растения, но и уменьшает заражение сосущими вредителями – тлей или паутинным клещом.

Дачники привыкли использовать против грибковых заболеваний средство на основе крапивы, но по сравнению с хвощом в нем гораздо меньше кремния. Однако удобрение на основе крапивы остается хорошим стимулятором роста растений благодаря содержанию азота и титана, как формируют зеленую массу.



Фитофтороз может уничтожить плоды / Фото Pexels

Как приготовить раствор из хвоща?

Опытные дачники советуют готовить настой из растений, собранных в конце лета, где-то в августе. Именно в эту пору хвощ имеет наибольшую концентрацию необходимых веществ. Использовать можно свежие и сушеные травы, а готовить средство только в пластиковых или деревянных контейнерах.

Для приготовления раствора нужен 1 килограмм свежей травы хвоща полевого или 150 граммов сушеных растений. Все это надо залить 10 литрами дождевой воды. Раствор следует накрыть крышкой, но не закрывать.

Когда появится на поверхности пена, то это станет сигналом о начале процесса брожения. Через 2 недели она уже полностью исчезнет, поэтому средство будет готово к использованию.

Использовать раствор стоит для огурцов и помидоров, чтобы предотвратить мучнистую росу. Также он будет полезен для картофеля, который часто поражается фитофторозом. Кроме того, его можно использовать для защиты роз и плодовых кустов – малины или клубники.

Раствор рекомендуется использовать в июне. Кремний на растениях после обработки защитит их от возбудителей даже позже в вегетационном периоде.

Опрыскивать грядки нужно раствором разведенным в воде в пропорции 1:10. То есть 1 литр средства следует развести 10 литрами дождевой воды. Опрыскивание можно проводить каждые 2 недели.