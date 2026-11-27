Капли воды на кранах в кухне и ванной после каждого умывания превращаются в тусклые пятна. Защитить поверхность от постоянных разводов поможет одна простая кухонная вещь.

Почему на кранах появляются следы и как поможет кухонное средство?

После мытья посуды или рук на металлических смесителях неизбежно оседает влага, которая после высыхания оставляет заметные тусклые следы, пишет El Imparcial. Чтобы смеситель дольше оставался чистым и блестящим, можно использовать обычную вощеную бумагу, которая обычно есть на кухне для упаковки продуктов.

Тонкое восковое покрытие бумаги переносится на металл и создает невидимую водоотталкивающую пленку. Благодаря этому капли легко скатываются по гладкой поверхности, не успевая высохнуть и образовать налет.

Как правильно натереть кран вощеной бумагой?

Этот способ не требует использования агрессивных химических средств, однако важно наносить воск только на сухую и очищенную поверхность, чтобы не запечатать грязь под защитным слоем. Порядок действий такой:

Протрите смеситель мягкой тряпкой с водой, чтобы смыть остатки мыла, грязи и жира. Насухо вытрите всю поверхность полотенцем из микрофибры. Возьмите небольшой кусок вощеной бумаги и осторожно протрите им металлический корпус смесителя. Распределяйте воск легкими движениями, не надавливая слишком сильно. Остатки воска и жирный блеск удалите сухой чистой салфеткой.

Главная цель – оставить едва заметную микропленку на металле, а не создать плотный слой воска.



Смеситель начнет блестеть после лайфхака с вощеной бумагой / Фото Pexels

Поможет ли этот трюк избавиться от известкового налета?

Вощеная бумага служит исключительно профилактикой против свежих капель и легких поверхностных следов. Если на смесителе или у его основания уже образовались твердые белые отложения кальция и магния, этот метод не сработает.

Для борьбы со старым известковым налетом понадобятся специальные средства против налета в соответствии с рекомендациями производителя сантехники или раствор уксуса, если покрытие смесителя не является слишком деликатным.

Какие меры предосторожности следует соблюдать?

Чтобы не испортить сантехнику, во время обработки помните о простых правилах безопасности: