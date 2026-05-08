Будут стоять неделями: 5 букетов цветов, которые стоит подарить ко Дню матери

День матери – это прекрасный повод порадовать самого важного человека букетом красивых цветов. Подарки в этот праздник могут быть разными, но цветы являются обязательным дополнением к главному презенту.

Чтобы цветы простояли как можно дольше и не вяли, 24 Канал собрал несколько букетов, которые смогут радовать красотой длительное время. В список вошли букеты, которые идеально подходят ко Дню матери.

Какие цветы подарить на День матери?

Букет роз

Розы уже давно считаются классикой среди праздничных букетов. Они имеют роскошный вид и идеально подходят на праздничный подарок.

Оттенок букета тоже имеет значение. Красные розы ассоциируются с глубокой любовью, розовые – с благодарностью и нежностью, а белые символизируют искренность и восхищение. Такой букет станет главным украшением комнаты и длительное время будет радовать глаз.



Красивые букеты ко Дню матери / Фото Pinterest

Букет гербер

Герберы часто ассоциируются с теплом. Их крупные яркие цветы способны мгновенно освежить интерьер и добавить цвета.

Цветы бывают в самых разнообразных оттенках – от солнечно-желтого до насыщенно-розового или кораллового. Букет из гербер станет отличным подарком для мамы, которая любит яркие акценты.



Изысканные букеты ко Дню матери / Фото Pinterest

Букет лилий

Лилии имеют эффектный вид и насыщенный аромат, который быстро наполнит комнату. Цветы ассоциируются с изысканностью и нежностью. Букет с лилиями выглядит празднично и дорого, поэтому он тоже стоит внимания.



Красивые букеты ко Дню матери / Фото Pinterest

Букет пионов

Эти цветы являются одними из самых любимых у многих женщин. Их ценят за большие пухлые бутоны, нежные цвета и приятный аромат.

Чаще всего для букетов выбирают розовые или белые пионы. Они хорошо смотрятся в монобукетах или в сочетании с розами. Сезон пионов как раз приходится на период Дня матери, поэтому они будут особенно уместны.



Изысканные букеты ко Дню матери / Фото Pinterest

Букет эустом

Флористы называют эустомы одними из самых стойких цветов для букетов. Они напоминают розы благодаря нежным лепесткам, но при этом способны сохранять свежий вид до 14 дней.

Такие цветы выглядят изящно, аккуратно и хорошо сочетаются с другими растениями. Эустомы бывают белыми, розовыми, фиолетовыми и кремовыми, поэтому можно подобрать цвет под настроение.



Красивые букеты ко Дню матери / Фото Pinterest

Что сделать, чтобы цветы дольше стояли?

Флористы рекомендуют использовать смесь из сахара и уксуса или лимонного сока для продления свежести срезанных цветов в вазе, пишет City Magazine. Обычный сахар является источником углеводов, которые обеспечивают цветы энергией, но его обязательно надо сочетать вместе с кислотой.

Она эффективно подавляет рост микроорганизмов и поддерживает прочность стеблей. Для приготовления раствора смешивают 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки спиртового уксуса (или лимонного сока) на 1 литр теплой воды. Воду нужно менять с этим средством каждые 2 дня.

Как сирень может дольше простоять в вазе?

Для долговременного сохранения сирени в вазе, нужно обрезать стебли, а потом слегка повредить их молотком или ножницами, чтобы ветка могла лучше пить воду. Дополнительно следует удалить листья ниже ватерлинии.

Рекомендуется использовать прочную вазу с холодной водой, обновлять ее ежедневно, а также добавить питательную смесь из воды, сахара и уксуса.