Им это вредит: овощи и фрукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Хотя холодильник ассоциируется со свежестью, он подходит далеко не для всех овощей и фруктов. Некоторые из них гораздо лучше хранятся при комнатной температуре.

Для многих из них холод приводит к потере вкуса и аромата, а некоторые даже могут портиться быстрее. На это обратила внимание Агнешка Почтарская, автор блога @czytamyetykiety. Она объяснила, какие овощи и фрукты лучше не хранить в холодильнике, пишет Gazeta.pl.

Какие овощи и фрукты не стоит хранить в холодильнике?

В этот список входят как экзотические фрукты, так и продукты, которые многие покупают почти каждую неделю:

ананас;

авокадо;

бананы;

персики;

киви;

манго;

папайя;

апельсины;

лук;

чеснок;

тыква;

помидоры;

картофель.

Кроме того, в список вошли яблоки и груши.

Однако это не означает, что холодильник делает их опасными или непригодными к употреблению.

"Хранение этих продуктов в холодильнике не является вредным. Просто большинство из них при низкой температуре теряет свой вкус и аромат", – объясняет эксперт. Например, бананы быстрее темнеют, помидоры становятся мучнистыми, а авокадо и манго теряют характерный аромат.

Большинство фруктов теряют свой аромат в холодильнике / Фото Pinterest

Почему не стоит складывать все овощи и фрукты вместе?

Есть еще одна причина, что некоторые плоды не стоит хранить вместе. Во время созревания многие фрукты выделяют газ этилен. Он ускоряет созревание других овощей и фруктов, которые лежат рядом, поэтому они быстрее портятся. Именно поэтому не стоит складывать все в один ящик холодильника.

Например, персики, груши или бананы могут ускорить увядание салата и сократить срок хранения других продуктов.

В то же время есть исключение. Если фрукт уже полностью созрел, холодильник может ненадолго замедлить дальнейшее созревание. Например, если вы любите холодные яблоки, их можно положить в холодильник уже после того, как они созрели. Если съесть их в течение нескольких дней, они лучше сохранят вкус и аромат.

Как правильно хранить овощи и фрукты?

Не оставляйте овощи и фрукты в полиэтиленовых пакетах. Они задерживают влагу, что способствует появлению плесени. Лучше использовать бумажные пакеты, картонные коробки или корзины, которые обеспечивают доступ воздуха.

Регулярно перебирайте запасы. Один подгнивший помидор, персик или яблоко могут быстро испортить остальные продукты.

Не мойте овощи и фрукты сразу после покупки. Лучше делать это непосредственно перед употреблением или приготовлением блюд. Естественный защитный слой на кожице помогает удерживать влагу и защищает от микроорганизмов. Исключение – уже очищенные или нарезанные продукты. Их нужно как можно быстрее поместить в холодильник в герметичном контейнере.

Не покупайте больше, чем сможете использовать. Акции могут быть выгодными, но в случае со свежими овощами и фруктами излишки часто приводят к порче продуктов.

Если же видите, что не успеете все использовать, не откладывайте. Многие овощи и фрукты хорошо переносят замораживание. Нарезанный сладкий перец, брокколи, стручковая фасоль, клубника или малина после размораживания прекрасно подходят для супов, соусов, смузи и выпечки. Это простой способ сократить пищевые отходы и сэкономить деньги.